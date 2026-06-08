Trä och metallslöjds lärare till Finnstaskolan
Upplands-Bro kommun / Grundskollärarjobb / Upplands-Bro Visa alla grundskollärarjobb i Upplands-Bro
2026-06-08
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Finnstaskolan är en F-6 skola i Bro med omkring 430 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här jobbar runt 60 personer. Finnstaskolan präglas av en familjär anda, ett välutvecklat trygghetsarbete och styrda rastaktiviteter. Vi arbetar aktivt för att stärka alla elevers språkutveckling, och erbjuder språkspåret för barn med generell språkstörning eller grav expressiv språkstörning.
Vi söker dig som är behörig lärare i trä och metallslöjd för årskurs 3–6 på 60% Du kommer att ingå i ett av våra arbetslag på lågstadiet och arbeta tillsammans med både lärare och fritidspersonal.
För att lyckas som lärare hos oss har du god ledarskapsförmåga, pedagogisk insikt och en god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, flexibel och självgående, och du vågar tänka nytt och engagera dig. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar.
Urval och intervjuer sker löpande vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i trä och metallslöjd för årskurs 3–6.
Använder digitala hjälpmedel som en naturlig del i din undervisning och planerar din undervisning utifrån Lgr22.
Har lätt för att skapa relationer och ser samarbetet med elever, kollegor och vårdnadshavare som en självklar framgångsfaktor i ditt arbete.
Är trygg i ditt ledarskap och använder dig av stödstrukturer som gynnar elevernas kunskapsinhämtning.
Vi erbjuder:
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare på 60 %. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 26 juni 2026. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Blomstervägen 2 (visa karta
)
197 31 BRO Arbetsplats
Utbildningskontoret, Förskola och grundskola, Finnstaskolan Kontakt
Sofia Blomqvist sofia.blomqvist@upplands-bro.se 08-58169000 Jobbnummer
9953335