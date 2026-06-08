Kundservicemedarbetare till bolag i centrala Stockholm!
Hero AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-08
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, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Företaget är en växande aktör som erbjuder tjänster till andra företag, med fokus på att effektivisera och förbättra deras dagliga verksamhet. Genom att arbeta nära sina kunder och anpassa lösningar efter behov skapas långsiktiga samarbeten och hög kvalitet i leveransen.
Hållbarhet är en viktig del av verksamheten, där arbetet präglas av ett tydligt miljötänk och en ambition att bidra till minskad miljöpåverkan. Nu söker vi dig som brinner för kundservice och vill skapa en upplevelse där varje kund känner sig prioriterad.
Om rollen
I rollen som kundservicemedarbetare arbetar du brett med att stötta kunder, hantera ärenden och säkerställa hög servicenivå. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar och hanterar både frågor och problem i vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundsupport via telefon och mail
Orderregistrering och orderhantering
Kontroll av ordrar samt förberedelse inför fakturering
Hantering av kreditärenden
Administrativa uppgifter kopplade till kunddata
Intern support till andra avdelningar, exempelvis sälj
Du blir en del av ett mindre team och rapporterar till ansvarig chef inom kundservice.
Om dig
Du motiveras av att leverera service i toppklass och har en god förmåga att snabbt förstå kundens behov. Du är lösningsorienterad, flexibel i ditt bemötande och trivs i ett tempo där du hanterar flera ärenden parallellt.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av kundservice
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har systemvana
Erfarenhet i Microsoft DynamicsSå ansöker du
Låter det intressant? Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Tjänsten är initialt 3 månader med chans till förlängning, start i augusti. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag-fredag.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras inför anställning.
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Att vara konsult hos Hero – mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team – någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag – inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873199-2042070". Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta
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112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9953346