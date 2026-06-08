Snösätraskolan söker en engagerad vikarierande barnskötare till fritidshem
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Snösätraskolan
Snösätraskolan är vår fina F-6-skola i trivsamma naturnära omgivningar på Snösätrahöjden i Rågsved.
Skolan har ca 240 elever och en verksamhet som innefattar LSU-grupp, fritids och till hösten en nystartad fritidsklubb.
Vi som arbetar här är engagerade och vill göra skillnad för våra elever. Vi strävar efter att vara det naturliga valet för alla barn i närområdet och att ge varje elev de bästa möjliga förutsättningarna för lärande och utveckling. Varje dag räknas och är viktig för våra elever. Vår skolas mål stöds av våra ledord: kunskap, trygghet och framtid. Vi ska tillsammans skapa en skolkultur där våra elever känner sig trygga och får öva i att sätta höga mål, samt får kunskap och stöd på vägen mot sin framtid. Vår ledstjärna är att det ska vara lätt att göra rätt.
Nyfikenhet, kreativitet och ödmjukhet tillsammans med förutsägbarhet, struktur och ledarskicklighet är byggstenar i vårt arbete framåt. Vi arbetar för att vidareutveckla vår verksamhet där eleven och elevens röst är i fokus.
Nu söker vi dig som vill kroka arm med oss på vår utvecklingsresa framåt; tillsammans med kunskaper och trygghet för framtiden!Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritidshem. I rollen bidrar du till att komplettera lärandet i skolan genom att planera, genomföra och följa upp meningsfulla fritidsaktiviteter, samtidigt som du stöttar elevernas sociala utveckling.
Du är en trygg och stabil ledare som arbetar utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rast och fritids samverkar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. Tillsammans med kollegor på både fritids och skola är du med och formar en pedagogisk verksamhet där eleverna får möjlighet att växa, känna sig trygga och nå sina mål.
En viktig del av uppdraget är att aktivt leda eleverna i olika aktiviteter – allt från lek och skapande till utevistelse och sociala sammanhang. Du är närvarande, engagerad och ansvarstagande. Du ser varje elevs behov men också styrkor.
Språkutveckling, elevinflytande och ansvarstagande är centrala delar i vårt arbete på fritidshemmet. Vi söker dig som vill vara med och inspirera eleverna till att utveckla både sina färdigheter och sin vilja att påverka sin vardag.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 26/27.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för uppdraget, erfarenhet av arbete i skola och på fritids och som med engagemang vill bidra till barns utveckling under hela dagen.
Du är en person som
Skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor, och bemöter din omgivning med lyhördhet, respekt och nyfikenhet.
Är tydlig, stabil och trygg i dig själv, samtidigt som du är lyhörd för elevernas behov.
har erfarenhet av att ansvara för att planera och genomföra aktiviteter inom ramen för fritidshemmets uppdrag.
Har ett genuint intresse för barns perspektiv och tror att elever gör rätt om de kan.
Löser konflikter med eller mellan elever på ett inlyssnande och lågaffektivt sätt.
Strävar efter att skapa en begriplig, meningsfull och hanterbar vardag för eleverna.
Har ett salutogent förhållningssätt och arbetar målinriktat och strategiskt.
Är flexibel, lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga och bidrar aktivt i skolans utvecklingsarbete utifrån ditt uppdrag.
Tillför energi, lust och entusiasm i ditt arbete.
Är ansvarsfull, strukturerad och passar tider.
Behärskar svenska mycket väl i både tal och skrift, vilket är nödvändigt i det dagliga arbetet.
Meriterande kvalifikationer
Du har erfarenhet och eller kunskap av språkutvecklande arbete i skola/på fritids.Övrig information
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Aktuellt utdrag från registerutdrag, legitimation, referenser och intyg medtags till eventuell intervju.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Vallhornsgatan 21 (visa karta
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124 61 BANDHAGEN Arbetsplats
Snösätraskolan Kontakt
Gordana Davidovic gordana.davidovic@edu.stockholm.se Jobbnummer
9953344