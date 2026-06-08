Leg. fysioterapeut till nya Praktikertjänst Rehab Vällingby
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-06-08
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Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden?
I höst öppnar Praktikertjänst Rehab Vällingby – en helt ny primärvårdsrehabilitering i västerort. Nu söker vi flera fysioterapeuter som vill vara med från start och skapa en verksamhet präglad av kvalitet, engagemang och utveckling.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med och påverka. Hos oss får du inte bara en arbetsplats utan du får vara med och forma arbetssätt, kultur, team och framtida utveckling.
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Rehab Vällingby är en ny verksamhet med planerad uppstart under hösten. Vi bygger nu ett tvärprofessionellt team där varje medarbetare får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling, arbetssätt och kultur. Här får du chansen att vara med från början och skapa den arbetsplats som du själv vill arbeta på.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I primärvården möter du en stor variation av diagnoser och patientgrupper, vilket gör arbetet både utvecklande och omväxlande. Du arbetar självständigt med bedömning, behandling och rehabilitering samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor från flera professioner.
Hos oss finns möjlighet att forma din roll utifrån både dina intressen och verksamhetens behov. Du kan arbeta på mottagning, inom hemrehabilitering eller kombinera båda uppdragen. Oavsett inriktning får du möta en bred variation av patienter och vara med och utveckla en verksamhet som byggs upp från grunden.
Som en del av uppbyggnaden av den nya verksamheten finns även möjlighet att bidra till utveckling av grupper, patientskolor, arbetssätt och olika specialistområden.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av primärvårdsrehabilitering, hemrehabilitering eller specialistkompetens inom något område är meriterande, men vi välkomnar även dig som är relativt ny i yrket och vill utvecklas tillsammans med oss.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som sätter patienten i fokus och som drivs av att göra skillnad för människors hälsa och livskvalitet. Du trivs med att arbeta självständigt, tar ansvar för ditt arbete och har samtidigt en god samarbetsförmåga. Vi värdesätter medarbetare som bidrar med engagemang, initiativförmåga och en vilja att utveckla både sig själva och verksamheten.
Som person är du trygg, professionell och kommunikativ, och du bidrar till att skapa förtroende hos såväl patienter som kollegor.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet från start
Stora möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och utveckling
Ett nära och tillgängligt ledarskap
Korta beslutsvägar och stort inflytande
Tvärprofessionellt samarbete med engagerade kollegor
Goda möjligheter till kompetensutveckling och professionell utveckling
Friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år
Fri sjukvård och läkemedel upp till högkostnadsskydd
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på hel- eller deltid enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att få bygga framtidens primärvårdsrehabilitering tillsammans med dig.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Indalsbacken 2 (visa karta
)
162 68 VÄLLINGBY Arbetsplats
PTJ Vård Kontakt
Viktor Watz viktor.watz@ptj.se Jobbnummer
9953349