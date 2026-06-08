Biträdande rektor till Husbygårdsskolan
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2026-06-08
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Välkommen till oss
Husbygårdsskolan ligger i centrala Husby i norra Stockholm. Skolan består av två intilliggande byggnader där årskurserna F–3 finns i den ena och 4–9 i den andra.
Vi är cirka 100 medarbetare som varje dag möter drygt 500 elever. Inom verksamheten finns även en central undervisningsgrupp med cirka 22 elever.
Hos oss möts många kulturer – vi lär av och med varandra. Medarbetarna är stolta över sina engagerade elever och vi arbetar utifrån mottot:
"Det är viktigt för mig att det går bra för dig."
En hälsning från Satu Harnesk, rektor på skolan;
Jag är ny rektor på skolan sen april 2026. För mig är det viktig med det relationella ledarskapet och att vi trivs att vara i vår skola och arbetsplats. Vi har en etablerad utvecklingsorganisation där skolledning och förstelärare arbetar nära tillsammans för att stärka kvaliteten i undervisningen.
Läs mer på Husbygårdsskolans hemsida
Vi erbjuder
En dynamisk och mångkulturell arbetsmiljö
Engagerade kollegor och elever
En tydlig utvecklingsorganisation med goda samarbetsstrukturer
Möjlighet att påverka och göra verklig skillnad
Som ny chef inom Stockholm stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Som anställd hos oss har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdsbidrag. Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Din roll
Vi söker nu en biträdande rektor som vill leda vår skola tillsammans med oss. Ditt ansvarsområde är tänkt att vara 4-9 inklusive fritidsklubb. Du ingår ledningsgrupp tillsammans med rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Vi arbetar med ett nära ledarskap, att vara synlig ute i verksamheten ser vi som något självklart. Du hanterar
dagligen möten och kontakter med elever, vårdnadshavare, medarbetare och externa kontakter, ofta i samverkan med andra professioner på skolan.
Vi arbetar systematiskt och strukturerat samtidigt som vi värnar om de mjuka värdena. Du har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi på delegation från rektor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsutbildning med pedagogisk inriktning samt innehar lärarlegitimation
erfarenhet som biträdande rektor där det ingått ledning inom grundskolans betygssättande åldrar
goda kunskaper i skolans styrdokument
god digital kompetens.
Meriterande:
erfarenhet av att utveckla matematikundervisningen inom grundskolan med fokus på ökad måluppfyllelse, exempelvis i rollen som biträdande rektor, förstelärare eller arbetslagsledare
erfarenhet av att leda en skola i ett mångkulturellt område
fullgjort rektorsprogrammet
erfarenhet från Stockholms stad och av de system som används här.
Vi söker dig som kommunicerar tydligt och som bygger förtroendefulla relationer. Du samarbetar väl med andra och bidrar till ett positivt och professionellt arbetsklimat där gemensamma lösningar står i fokus. Du har ett helhetsperspektiv i dina beslut och arbetar målmedvetet mot verksamhetens uppsatta mål. Vidare är du utvecklingsinriktad, systematisk och självgående.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna anställas inom Stockholms stads skolor måste du uppvisa utdrag från polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Edvard Griegsgången 26 (visa karta
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164 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Husbygårdsskolan Kontakt
Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare 076-1215706 Jobbnummer
9953341