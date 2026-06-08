Sjuksköterska till team säbo, kommunala primärvården
Sunne kommun, Socialtjänst / Sjuksköterskejobb / Sunne Visa alla sjuksköterskejobb i Sunne
2026-06-08
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Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-06-08Beskrivning
Vill du bli en del av våra team med stort engagemang och hjärta?
Vi söker dig som vill arbeta inom den kommunala primärvården med inriktning särskilt boende. Vi söker dig som är sjuksköterska till enheten Kommunal Primärvård för tjänstgöring inom teamet särskilt boende. Du ingår i team med sjuksköterskor, men också i ett tvärprofessionellt team med arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef, baspersonal och andra professioner som finns kring patienten med fokus på en patientsäker och personcentrerad vård. Du har stor möjlighet att planera och lägga upp din arbetsdag så att det ska fungera för dig och dina patienter och medarbetare. Du kommer att vara omvårdnadsansvarig sjuksköterska vid ett av våra centrala boenden i Sunne.
Våra boenden ligger centralt på gång- och cykelavstånd, men i övrigt ingår resor med bil.
Du arbetar mestadels dagtid vardagar och ca var 5;e helg och har flexarbetstid. Vi erbjuder individuellt anpassad introduktion, mentor och kollegial handledning.
Vi har ett omväxlande, stimulerande arbete med ett öppet arbetsklimat där vi stöttar och hjälper varandra vid utmanade arbetsuppgifter.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland att samordna och ansvara för att specifika omvårdnadsinsatser planeras, genomförs och utvärderas, samt att utbilda, handleda och delegera baspersonal. Du utför medicinska bedömningar, specifika omvårdnadsinsatser och arbetar på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Arbetet innebär att du självständigt eller tillsammans med medarbetare planerar och följer upp omvårdnadsinsatser. Verksamhetssystem som stödjer oss i arbetet är bland annat digitala signeringslistor och journalsystemet Life Care HSL.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett engagemang och intresse för kommunal primärvård med inriktning äldre och demens. Det är meriterande om du har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du får gärna ha specialistutbildning med inriktning distriktssköterska, vård av äldre eller psykiatri. För att lyckas i tjänsten arbetar du självständigt och tar ett stort eget ansvar i din profession samt för planering och uppföljning av hälso-och sjukvården.
Du värderar teamarbete högt och har ett stort intresse av att arbeta med sköra äldre, demens och med palliativ vård. Som person är du stabil och flexibel, har hög ansvarskänsla, samt har förmåga att kunna arbeta både självständigt och i team. Du drivs av utmaningar och vill utvecklas såväl inom din profession som inom kommunal primärvård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet med en förmåga att arbeta med olika inriktningar och i olika grupper utifrån verksamhetens behov. Anställningsvillkor
Svensk legitimation som sjuksköterska och flerårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska, Giltigt B-körkort (manuell växellåda) är ett krav samt att du kan cykla.
Två referenspersoner, varav minst en chef, lämnas vid intervju.
I samband med eventuell anställning önskar vi utdrag ur Polisens belastnings- och misstankeregister. Ett utslag kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Kontakt med sökande för intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sunne Kommun
(org.nr 212000-1843), https://sunne.se/sv/naringsliv/ledigajobb/
Kvarngatan 4 (visa karta
)
686 80 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Socialtjänst Kontakt
enhetschef
Ulrika Johansson 0560-16286 Jobbnummer
9953348