Social Samordnare till Akutmottagningen och Akutvårdsavdelningen
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2026-06-08
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Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du varje dag bidrar till tryggare övergångar mellan sjukhus och hem? Vi söker nu en Social samordnare till Akutkliniken, där både akutmottagningen och Akutvårdsavdelningen (AVA) ingår. Rollen passar dig som brinner för samverkan, helhetssyn och personcentrerad vård.
Vårt erbjudande
Akutmottagningen
På akutmottagningen handlägger vi patienter med akuta ortopediska, medicinska och kirurgiska åkommor. Vi arbetar i nära samarbete med barnakuten och akutröntgen, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt och tryggt omhändertagande. Teamarbete är centralt i vår verksamhet. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare arbetar tillsammans kring patienten och bidrar med sina respektive kompetenser. Arbetet är omväxlande, stundtals intensivt och präglas av prestigelöst samarbete.
Här arbetar cirka 170 medarbetare bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.
Akutvårdsavdelningen (AVA)
På AVA möter vi patienter med olika medicinska diagnoser av varierande svårighetsgrad. Här sker in- och utskrivningar, akut omvårdnad, medicinsk behandling och övervakning dygnet runt. AVA har 16 vårdplatser fördelade på tre vårdlag, varav ett är IMA‐vård (intermediärvård). Patienterna vårdas vanligtvis 1–2 dygn innan de antingen skrivs ut eller flyttas vidare till annan avdelning.
AVA har även fyra intermediärvårdsplatser för patienter som är för sjuka för vanlig vårdavdelning men inte i behov av intensivvård.
På avdelningen arbetar cirka 50 medarbetare — undersköterskor, sjuksköterskor och personalsamordnare — i en verksamhet med hög kompetens, stark teamkänsla och tydligt patientfokus. Vi har ett öppet kommunikationsklimat med daglig reflektion och återkoppling där alla medarbetare deltar.
Vi erbjuder
En viktig och meningsfull roll där du gör skillnad varje dag
Ett nära samarbete med engagerade kollegor
Möjlighet att utveckla arbetssätt kring skörhetsbedömningar och trygg hemgång
En arbetsplats med högt tempo, stort hjärta och fokus på patientens bästa
Läs gärna mer om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som Social samordnare ansvarar du för att patienter på akutmottagningen och AVA får en trygg och fungerande övergång till hemmet eller kommunala insatser. Du arbetar nära vårdpersonal, kommunala aktörer och närstående för att skapa en sammanhållen vårdkedja.
Rollen är under implementering och kan komma att justeras över tid, både vad gäller arbetstider och bemanningsbehov. I nuläget planeras bemanning på vardagar dag och kväll samt dagtid på helger. Arbetet med social samordning beräknas omfatta cirka 70–80 % av tjänsten, medan resterande del innebär kliniskt arbete inom Akutkliniken.Dina arbetsuppgifter
Identifiera patienter med behov av social samordning
Samordna kontakter med kommun, hemtjänst, hemsjukvård och rehab
Delta i ronder på Akutvårdsavdelningen
Dokumentera åtgärder i Cosmic
Planera och koordinera trygg hemgång, inklusive att boka transport vid behov
Ha kontinuerlig avstämning med personal på AVA, akutmottagningen och vårdplatskoordinator
Arbeta i vårdlag och bidra med punktinsatser när situationen kräver det
Hantera myndighetskontakter genom samverkan med biståndshandläggare när patienten saknar beslut eller behöver utökade insatser
En central del av rollen är att arbeta strukturerat med Clinical Frailty Scale (CFS). Du följer upp bedömningar och säkerställer att insatser anpassas efter patientens skörhetsgrad.
Om dig
Vi söker dig som:
Är undersköterska, eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Har erfarenhet från vården (meriterande, gärna akutvård men inget krav)
Har dokumentationsvana och trygghet i att arbeta i journalsystemet Cosmic
Har engagemang, ansvarskänsla och vilja att driva utveckling
Är kommunikativ och trivs med samverkan, särskilt kring sköra äldre
Är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändrade situationer
Är lyhörd och trygg i dialog med kollegor, patienter, närstående och myndighetskontakter
Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
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601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Akutkliniken ViN Kontakt
vårdenhetschef
Almir Imsirovic Almir.Imsirovic@regionostergotland.se Jobbnummer
9953338