Sökes montör inom Fordonsfoliering & Dekor
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2026-06-08
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Vi på Submit söker nu efter en Montör inom fordonsfoliering & Dekor till vår samarbetspartner i Stockholm.Montör inom Fordonsfoliering & Dekor till Submit Bemanning
Vill du arbeta kreativt, praktiskt och kundnära? Nu söker Submit Bemanning montörer till uppdrag inom fordonsfoliering, fordonsdekor och fönsterdekor. Här får du möjlighet att arbeta i en varierande roll där kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Som montör kommer du att arbeta med montering av fordonsdekor, hel- och delfoliering, fönsterdekor samt andra dekorlösningar. Arbetet utförs både i verkstadsmiljö och ute hos kunder, vilket gör arbetsdagarna omväxlande och utvecklande.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, yrkesstolthet och serviceanda är viktiga delar av vardagen.
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för praktiskt arbete och hantverk.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har känsla för färg, form och detaljer.
Är serviceinriktad och tycker om att skapa nöjda kunder.
Har B-körkort (krav).
Tidigare erfarenhet av foliering, fordonsdekor, skyltmontage eller liknande arbete är meriterande, men vi välkomnar även dig som är i början av din karriär och har rätt inställning och vilja att lära dig.
Vi erbjuder
Ett varierande och rörligt arbete.
Möjlighet att utvecklas inom fordonsfoliering och dekor.
Arbete i spännande miljöer och hos många olika typer av kunder.
Ett sammansvetsat team med hög arbetsglädje.
Goda möjligheter för både juniora och erfarna kandidater.
Hos oss är personlighet, engagemang och arbetsvilja minst lika viktigt som tidigare erfarenhet. Vi välkomnar sökande i alla åldrar och ser gärna även yngre kandidater som vill utvecklas inom branschen.
Plats: Södra stockholm Start: Omgående Lön: Enligt ÖK Arbetstid: 07-16Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta xxx@submitbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873258-2042060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
9953336