Svetsare | Lernia | Tranemo

Svetsare | Tranemo
Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Tranemo Visa alla svetsarjobb i Tranemo
2025-09-05
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Tranemo
Ledigt jobb som Svetsare i Tranemo
Just nu söker vi på Lernia Bemanning fler stjärnor till olika typer av uppdrag med varierande längd. Fördelen med att vara anställd hos oss är att du får trygghet och stabilitet samtidigt som dina arbetsdagar blir väldigt omväxlande. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Som Svetsare kommer du att arbeta med kantpressning, svetsning och slipning och skärande bearbetning. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.
I jobbet ingår till exempel att
• Handsvets/Manuell svets MAG - Dagtid
• Robotsvets - Dag & Kvällstid. Här finns även behov av erfaren programmerare av svetsrobotar/övriga robotar.
• Rundsvets, Halvautomatisk svets
Är du rätt för rollen som Svetsare?
Vi söker dig som har en utbildning eller kompetens inom svets och sammanfogning och ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som svetsare. Du är väldigt tillmötesgående och professionell i din yrkesroll och arbetar troligen redan inom branschen. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det.
Vi ser gärna att du
• Har B-körkort
• Har tillgång till egen bil
• Behärskar det svenska språket i både tal och skrift
• Har goda kunskaper i MAG, Robotsvets samt rundsvets
• Har goda kunskaper i ritningsläsning
• Kan arbeta i skift.
Dessutom är det meriterande om du
• Är van vid att arbeta i projekt
• Har arbetat som svetsare tidigare
• Har erfarenhet av liknande arbete.Företaget
Kunden är ett innovativt, spännande och expansivt företag som verkar inom industribranschen. Uppdraget innebär således att du får in en fot hos en aktör i en bransch med mycket att erbjuda.
Lernia är vägen framåt
Lernia är ett av Sveriges största bolag inom bemanning, yrkesutbildning och matchning av arbetssökande. Vi hjälper människor till utbildning och jobb och företag med kompetenslösningar. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i över 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år.
2020 var omsättningen 2 miljarder kronor, vi är cirka 6 000 anställda och finns över hela landet. Vårt mål är minst 10 000 jobb varje år. Läs mer om vårt arbete med att utveckla lösningar som leder till jobb och ett framgångsrikt näringsliv på www.lernia.se
