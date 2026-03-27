Svetsare | Lernia | Jönköping

Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Jönköping
2026-03-27
Vi söker svetsare till uppdrag hos vår kund i Jönköping. Som svetsare kommer du att arbeta i en produktion där kvalitet, säkerhet och effektivitet är prioriterat. Uppdraget passar dig som trivs med praktiskt arbete, noggrannhet och att samarbeta i team.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
I rollen som svetsare utför du svetsning och tillhörande arbetsuppgifter enligt ritning och arbetsinstruktioner. Arbetsuppgifter kan inkludera MIG/MAG- och TIG-svetsning, förberedelse och fixturering av komponenter, kvalitetskontroller av svetsfogar samt efterbearbetning som slipning och avgradning. Du ansvarar för att följa säkerhetsrutiner och upprätthålla ordning i arbetsområdet.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstider kan variera.
Du är ansvarsfull, lösningsfokuserad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett kvalitetsfokus, håller ordning på din arbetsplats och följer säkerhetsrutiner. Anpassningsbarhet och god kommunikationsförmåga är viktiga egenskaper.
Erfarenhet av svetsarbete, företrädesvis inom industri
Kunskap om och erfarenhet av MIG/MAG och TIG
Förmåga att läsa och följa ritningar och arbetsinstruktioner
Truckkort
Körkort B och tillgång till bil
Som konsult via Lernia erbjuds du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under uppdraget finns en konsultchef som stöttar din utveckling och säkerställer att du trivs på arbetsplatsen.
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med uppdrag över hela landet. Vi erbjuder varierande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din kompetens- och karriärutveckling.
För att ansöka, fyll i ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor, kontakta gärna nelly.elbemo@lernia.se
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå i rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontroll genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7474462-1917648".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
553 16 JÖNKÖPING
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9824349