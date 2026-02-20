Svetsare för långsiktigt uppdrag
Vi söker nu en erfaren svetsare för ett långsiktigt uppdrag strax utanför Jönköping med start omgående. Som svetsare hos oss kommer du att arbeta med att svetsa olika metallkonstruktioner enligt specifika ritningar och instruktioner. Du kommer att använda olika svetsmetoder och verktyg för att säkerställa hög kvalitet och precision i ditt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att genomföra svetsning av olika typer av detaljer och komponenter för industriella ändamål. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av svetsning (TIG), och som är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
Vi ser även att du har truckkort A+B och även körkort och tillgång till bil
Du är van vid att arbeta självständigt och kan följa ritningar och arbetsbeskrivningar noggrant. Om du trivs med att arbeta i ett tempofyllt och varierande arbetsklimat är detta tjänsten för dig.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som svetsare hos vår kund kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara att utföra svetsarbete enligt ritningar och instruktioner. Du kommer att ansvara för att säkerställa att svetsarbetet utförs med hög kvalitet och noggrannhet. Du kommer att arbeta med olika typer av material och svetsmetoder, och behöver ha god kunskap och erfarenhet inom området. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du är en bra lagspelare och kan samarbeta med kollegor för att uppnå gemensamma mål. Du kommer även att vara ansvarig för att följa gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.
Vem är du?
Du är en erfaren och skicklig svetsare med gedigen erfarenhet av svetsning inom metallindustrin. Du trivs med att arbeta med noggranna och kvalitativa arbeten och har god kunskap om olika svetsmetoder och material. Du är van vid att arbeta självständigt och kan ta egna initiativ för att lösa problem som kan uppstå under arbetets gång. Du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete och har höga krav på dig själv när det gäller att leverera arbete av högsta standard.
Dessutom är du en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra och bidra till en positiv arbetsmiljö. Du är flexibel och har inga problem med att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer. Du är även ansvarstagande och pålitlig, och kan följa arbetsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter noggrant. Med din erfarenhet och kompetens inom svetsning är du redo att ta dig an utmaningarna som kommer med detta långsiktiga uppdrag hos Uniflex i Jönköping.
Om verksamheten
Uniflex är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att matcha rätt person med rätt kompetens till rätt uppdrag. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer både med våra kunder och medarbetare för att säkerställa en hållbar och framgångsrik arbetsmiljö. Vi arbetar inom en mängd olika branscher och erbjuder spännande och varierande arbetsmöjligheter för våra anställda.
Som svetsare för Uniflex kommer du att få möjligheten att arbeta med kvalificerade och intressanta projekt inom metallindustrin. Vi värdesätter hög kvalitet, noggrannhet och professionalism i allt vi gör, och det är viktigt för oss att våra medarbetare delar dessa värderingar. Hos Uniflex får du chansen att utvecklas i din yrkesroll och vara en del av ett engagerat och kompetent team som strävar efter att leverera bästa möjliga resultat. Ersättning
