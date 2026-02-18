Svetsare
Vi söker nu en erfaren svetsare till en av våra kunder i Alvesta. Du som söker bör bo i närområdet då anställningen är tänkt att gå över i anställning hos kund.
I rollen som manuell svetsare kommer du att arbeta med svetsning i varierande material och dimensioner utifrån ritning. Arbetet innefattar tillverkning, montering och efterbearbetning av detaljer och konstruktioner, där höga krav ställs på precision och kvalitet. Du blir en viktig del av produktionen och arbetar nära både kollegor och arbetsledning för att säkerställa att projekten levereras enligt tidsplan och kundkrav.
Vi söker dig som har erfarenhet av manuell svetsning, gärna inom MIG/MAG och/eller TIG, och som är van vid att läsa och arbeta efter ritningar. Du är kvalitetsmedveten, ansvarstagande och trivs i en praktisk roll där noggrannhet är avgörande. Har du tidigare arbetat inom verkstad eller tillverkande industri ser vi det som meriterande.
Önskad starttid: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Önskemål/Krav:
• Svetsutbildning
• Goda kunskaper av MIG/TIG
• Truckkort
• Kunskap inom ritningsläsning
• Noggrann
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
