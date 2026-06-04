Postdoktor i beräkningssamhällsvetenskap
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2026-06-04
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Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är en av Nordeuropas största akademiska miljöer för ekologisk forskning och erbjuder en dynamisk och excellent forskningsmiljö med modern infrastruktur. Institutionen för ekologi har cirka 150 anställda, varav omkring 40 arbetar vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Tillsammans bedriver SLU Ekologicentrum och Grimsö forskningsstation forskning om hållbart jord- och skogsbruk, växtskydd, naturvård och viltförvaltning, och bidrar med vetenskaplig kunskap för att stödja Sveriges och Europas miljöpolitik.
Om jobbet
Projekt
Kan vi förutse utfallen av offentlig politik, politiska val och andra beslut? Vi håller på att ta reda på det genom att utveckla allvarsspel och köra dem med hjälp av AI.
Vi bygger storskaliga simuleringar av samhälleliga processer (miljöförhandlingar, naturvårdspolitik och hybridhotsscenarier) där varje aktör är en autonom AI-agent driven av stora språkmodeller (LLM). Dessa agenter simulerar verkliga intressenter, från regeringsministrar till intressegrupper, och interagerar genom naturligt språk i komplexa strategiska situationer. Vi kör sedan tusentals iterationer för att kartlägga utfallens fördelning.
Denna satsning är en del av det nya forskningsprogrammet Articulating Complexity (https://www.slu.se/articulating-complexity/).
Vi söker en ambitiös postdoktor som vill vara med i denna satsning.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Du är den person som gör simuleringarna meningsfulla. Den tekniska infrastrukturen producerar resultat i form av tusentals LLM-genererade texter från prompter. Ditt jobb är att säkerställa att dessa resultat är förankrade i verkligt mänskligt beteende, verklig politisk dynamik och verklig institutionell logik. Konkret innebär detta:
Scenarioarkitektur. Varje simulering definieras av ett scenario med ett initialt världstillstånd, en uppsättning agenter, kommunikationskanaler, institutionella begränsningar och dokumentkorpusar. Du kommer att utforma scenarier med fokus på förhandlingar om naturvårdspolitik och socio-ekologisk hybridkrigföring.
Konstruktion av agentpersonor. För varje agent definierar du identitetsprompten, ideologivektorn, personlighetsdrag, beslutsmodellvikter och de affektparametrar som styr när agenter eskalerar bortom sin standardmåttlighet. Detta innebär att extrahera positioner, retoriska stilar, strategiska preferenser och psykologiska profiler från verkliga källor.
Analys och validering av simuleringsresultat. Efter Monte Carlo-körningar analyserar du utfallsfördelningen (t.ex. vilka policyer som uppstår). Du kommer också att utforma validering av beteendesignaturer (t.ex. verifiera att simulerade agenter uppvisar det förväntade sentimentet jämfört med empiriska baslinjer).
Publicering och spridning. Du kommer att samförfatta vetenskapliga publikationer från projektet. Forskningen kommer att producera artiklar i skärningspunkten mellan beräkningssamhällsvetenskap, ekologi, säkerhetsstudier och AI, ett område med mycket få konkurrenter och hög synlighet.
Du kommer att arbeta nära PI:n (Guillaume Chapron https://www.slu.se/en/profilepages/c/guillaume-chapron/)
och en forskningsingenjör inom AI (som rekryteras samtidigt). Ni tre kommer att utgöra kärnteamet.
Din bakgrund Kvalifikationer
Doktorsexamen i beräkningssamhällsvetenskap (eller statsvetenskap, psykologi, beteendeekonomi, evolutionär antropologi eller ett närliggande fält) med starka kvantitativa färdigheter. Doktorsexamen måste vara avlagd vid startdatumet.
Förmåga att reflektera kring strategiskt beteende, politisk dynamik eller sociala processer på ett strukturerat, analytiskt sätt, oavsett om det är genom formella modeller, experiment eller kvantitativ analys.
Vilja att arbeta med AI och LLM:er. Du bör vara bekväm med att arbeta kritiskt med AI-genererade resultat, tolka hur LLM:er svarar på instruktioner och bidra till design, testning och förfining av prompter.
Starka skrivfärdigheter: klarhet, precision och förmåga att kommunicera över disciplingränser.
Meriterande
Erfarenhet av agentbaserad modellering, spelteori, simulering eller experimentella metoder inom samhällsvetenskaperna.
Erfarenhet av LLM:er och deras kapacitet att simulera mänskligt beteende, såsom den framväxande litteraturen om "kiselprover" och nästa generations sociala simuleringar.
Förståelse för institutionell design, lagstiftningsprocesser eller flernivåstyrning. Simuleringen upprätthåller procedurmässiga begränsningar, och att utforma dessa korrekt kräver kunskap om hur verkliga institutioner faktiskt fungerar.
Läsförståelse i svenska, inte ett krav men en fördel.
Bedömningskriterier
Ansökningar bedöms utifrån följande:
Intellektuellt djup och originalitet. Vi söker någon som har visat förmåga att producera genuint nya idéer, inte inkrementella utvidgningar av befintligt arbete. Din doktorsavhandling, dina publikationer eller din forskningsbeskrivning bör visa att du tänker självständigt och dras till svåra, outforskade vetenskapliga problem.
Tvärvetenskaplig bredd. Den ideala kandidaten fångas inte lätt av en enda disciplinär etikett. Om ditt arbete kopplar samman politiskt beteende, psykologi, strategisk interaktion och beräkningsmetoder, även på ett okonventionellt sätt, är du mer intressant för oss än en smal specialist med en längre publikationslista.
Överensstämmelse med projektets ambition. Detta är ett projekt som syftar till att vara banbrytande inom ett nytt fält och vi vill ha någon som finner detta spännande snarare än riskfyllt. Din ansökan bör tydliggöra varför just detta projekt, inte bara varför en postdoktortjänst. Eftersom forskningsområdet är nytt behöver du också kunna arbeta i relativ isolering.
Tvärvetenskaplig läggning. Du kommer dagligen att arbeta med frågor från mycket olika discipliner: datavetenskap, AI, ekologi, statsvetenskap, geopolitik. Förmågan att kommunicera över disciplinära gränser är väsentlig. Interpersonella färdigheter kommer att utgöra en viktig del av bedömningen.
Placering:
Tjänsten är placerad antingen vid Grimsö eller i Uppsala, med möjlighet att delvis vara baserad vid en annan svensk akademisk institution med kärnkompetens inom beräkningssamhällsvetenskap.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med ev. möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%.Tillträde
Enligt överenskommelse, så snart som möjligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-14. På slu.se finns information om vad som ska ingå i ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Researcher
Guillaume Chapron guillaume.chapron@slu.se Jobbnummer
9946838