Svetsare
Jobbet.se Sverige AB / Svetsarjobb / Östhammar Visa alla svetsarjobb i Östhammar
2025-12-18
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du utbildad svetsare och redo för nästa steg - eller står du inför din första utmaning i yrkeslivet? Hos Jaco får du chansen att utvecklas i en trygg miljö tillsammans med ett sammansvetsat team där gemenskap och kvalitet står i centrum. Här blir du en viktig del i att skapa framtidens energilösningar.
Om rollen
Som svetsare hos oss arbetar du med:
MIG/MAG-svetsning i stål vid tillverkning av stålstommar till modulbyggnader
Svetsarbeten som utförs i våra egna produktionslokaler för en trygg och strukturerad arbetsmiljö
Svetsarprövning enligt ISO 9606-1 (SS-EN 287-1) är meriterande.
Vi söker dig som
Svetsutbildning är meriterande men inget krav
Gärna har erfarenhet av svetsning i arbetslivet
Är noggrann, engagerad och har rätt inställning
Trivs med att arbeta självständigt men också uppskattar samarbete i team
Oavsett om du är nyutbildad och redo för ditt första jobb eller en erfaren svetsare som vill ta nästa steg, är du varmt välkommen att söka!
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i ett företag som satsar på innovation och hållbarhet
Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr/år
Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och extra skydd vid sjukdom
Arbete i en platt organisation med snabba beslutsvägar
En arbetsplats i ett naturskönt område, bara 100 meter från havet
En kultur där hög trivsel är grunden för personlig prestation
Ansökan och kontakt
Rekryteringen sker löpande, med undantag för kommande jul- och nyårshelg då Jaco håller stängt mellan 22 december och 6 januari.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta: Stefan Jakobsson, produktionschef, 0173-88 707
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Jaco Fabriks AB
Sedan 1945 har Jaco utvecklat och tillverkat elektrotekniska produkter för elnätsägare och industri. Idag fokuserar vi på kundanpassade teknikhus och modulbyggnader för elteknik, automation och kontrollsystem. Våra drygt 70 engagerade medarbetare säkerställer hög kvalitet och tillsammans med noga utvalda underleverantörer erbjuder vi komplett montage och installation. Beläget i Hargshamn med närhet till Uppsala, samarbetar vi med världsledande företag för att utveckla framtidens paketerade modullösningar och produkter för elektrifiering genom hållbar och förnybar elproduktion, distribution och transmission. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Jaco Fabriks AB Jobbnummer
9651863