Nu söker vi dig som vill arbeta med manuell svetsning och vill bli en viktig del av vårt produktionsteam! Hos oss får du möjligheten att utvecklas inom svetsning av olika metaller såsom stål, aluminium och rostfritt. Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som har intresse för hantverket och vill bidra till hög kvalitet i vårt arbete.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Svetsa manuellt enligt ritningar och instruktioner i svartstål, aluminium och rostfritt stål
Foga och sammanfoga detaljer samt montera komponenter efter behov
Utföra kvalitetskontroller på utfört svetsarbete och säkerställa att produkterna motsvarar våra krav
Bidra till förbättrad produktion och ett effektivt arbetsflöde genom aktivt deltagande i teamet
Följa säkerhetsrutiner och arbeta för en trygg arbetsmiljö vid svetsning
Självständigt planera och genomföra dina arbetsuppgifter, samtidigt som du samarbetar med kollegor
Kvalifikationer och erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av manuell svetsning av stål, aluminium och rostfritt
Teknisk gymnasieutbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet inom svetsning/metallarbete
Svenska i tal och skrift är ett krav
Meriterande med svetscertifikat
Egenskaper vi värdesätter
Du tar ansvar för kvalitet och finish i ditt arbete
Du är initiativrik
Du arbetar noggrant även när tempot är bitvis högt
Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en god stämning i teamet
Du har ett lösningsorienterat synsätt och är öppen nya utmaningar
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och tydliga anställningsvillkor
Kompetens- och vidareutvecklingsmöjligheter inom svetsning och produktionsteknik
Stöd från erfarna kollegor och ett öppet arbetsklimat
Omväxlande arbetsuppgifter och chans att påverka produktionenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan! Skicka in ditt CV samt en kort beskrivning av dig själv och din yrkeserfarenhet. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Hos oss är alla välkomna - vi värnar om mångfald, jämställdhet och ser gärna sökande med olika bakgrund, erfarenhet och kön. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Personal AB
(org.nr 556983-1752), http://wwwb3p.se Arbetsplats
B3 Personal Kontakt
Ulf Greste ulf@b3p.se 0763189499 Jobbnummer
