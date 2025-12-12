Svetsare

B3 Personal AB / Svetsarjobb / Älmhult
2025-12-12


Nu söker vi dig som vill arbeta med manuell svetsning och vill bli en viktig del av vårt produktionsteam! Hos oss får du möjligheten att utvecklas inom svetsning av olika metaller såsom stål, aluminium och rostfritt. Vi söker en noggrann och ansvarstagande person som har intresse för hantverket och vill bidra till hög kvalitet i vårt arbete.

Publiceringsdatum
2025-12-12

Dina arbetsuppgifter
Svetsa manuellt enligt ritningar och instruktioner i svartstål, aluminium och rostfritt stål

Foga och sammanfoga detaljer samt montera komponenter efter behov

Utföra kvalitetskontroller på utfört svetsarbete och säkerställa att produkterna motsvarar våra krav

Bidra till förbättrad produktion och ett effektivt arbetsflöde genom aktivt deltagande i teamet

Följa säkerhetsrutiner och arbeta för en trygg arbetsmiljö vid svetsning

Självständigt planera och genomföra dina arbetsuppgifter, samtidigt som du samarbetar med kollegor

Kvalifikationer och erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av manuell svetsning av stål, aluminium och rostfritt

Teknisk gymnasieutbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet inom svetsning/metallarbete

Svenska i tal och skrift är ett krav

Meriterande med svetscertifikat

Egenskaper vi värdesätter
Du tar ansvar för kvalitet och finish i ditt arbete

Du är initiativrik

Du arbetar noggrant även när tempot är bitvis högt

Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en god stämning i teamet

Du har ett lösningsorienterat synsätt och är öppen nya utmaningar

Vi erbjuder dig
Kollektivavtal och tydliga anställningsvillkor

Kompetens- och vidareutvecklingsmöjligheter inom svetsning och produktionsteknik

Stöd från erfarna kollegor och ett öppet arbetsklimat

Omväxlande arbetsuppgifter och chans att påverka produktionen

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Skicka in ditt CV samt en kort beskrivning av dig själv och din yrkeserfarenhet. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Hos oss är alla välkomna - vi värnar om mångfald, jämställdhet och ser gärna sökande med olika bakgrund, erfarenhet och kön. Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
B3 Personal AB (org.nr 556983-1752), http://wwwb3p.se

Arbetsplats
B3 Personal

Kontakt
Ulf Greste
ulf@b3p.se
0763189499

Jobbnummer
9641648

