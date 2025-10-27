Svetsare
Montico HR Partner AB / Svetsarjobb / Jönköping Visa alla svetsarjobb i Jönköping
2025-10-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
*
Söker Svetsare till kund i Habo med start omgående!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
För kunds räkning söker vi en svetsare i Habo, på heltid. Tjänsten omfattar olika arbetsuppgifter inom mekanisk verkstad som exempelvis kantpress, lättare svetsning, montering etc.
Du får en anställning via Montico som ambulerande konsult. Är du i början på din svets karriär är du varmt välkommen att ansöka också.Dina arbetsuppgifter
Svets
Kantpress
Montering
Vi söker dig som
Du har en utbildning i manuell svets eller något års erfarenhet.
Ritningsläsning är inget problem för dig.
B-körkort och tillgång till bil.
Du som person är ej rädd för att anta dig nya arbetsuppgifter.
Tillträde omgående. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Kaltrina Öksüz kaltrina.haxha@montico.se 036173332 Jobbnummer
9576081