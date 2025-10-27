Svetsare

Montico HR Partner AB / Svetsarjobb / Jönköping
2025-10-27


Söker Svetsare till kund i Habo med start omgående!

Publiceringsdatum
2025-10-27

Om tjänsten
För kunds räkning söker vi en svetsare i Habo, på heltid. Tjänsten omfattar olika arbetsuppgifter inom mekanisk verkstad som exempelvis kantpress, lättare svetsning, montering etc.

Du får en anställning via Montico som ambulerande konsult. Är du i början på din svets karriär är du varmt välkommen att ansöka också.

Dina arbetsuppgifter
Svets
Kantpress
Montering

Vi söker dig som
Du har en utbildning i manuell svets eller något års erfarenhet.
Ritningsläsning är inget problem för dig.
B-körkort och tillgång till bil.
Du som person är ej rädd för att anta dig nya arbetsuppgifter.
Tillträde omgående.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10083".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Kaltrina Öksüz
kaltrina.haxha@montico.se
036173332

Jobbnummer
9576081

