Svetsare
Randstad AB / Svetsarjobb / Heby Visa alla svetsarjobb i Heby
2025-09-10
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Heby
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Zetterbergs Industri söker nu efter duktiga svetsare och en svetsrobotoperatör till sin tillverkningsavdelning i Östervåla utanför Uppsala. Har du tidigare arbetslivserfarenhet som svetsare och har ambitionen att fortsätta utvecklas i en sådan roll i en familjär produktion kan detta vara ett uppdrag för dig! Detta är ett konsultuppdrag inledningsvis i 6 månader, med möjlighet till direkt anställning hos Zetterbergs efter inhyrningsperiod.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss. Du ansöker på www.randstad.se.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Som svetsare eller svetsrobotoperatör på Zetterbergs Industri kommer du tillhöra tillverkningsavdelningen och tillsammans med dina kollegor på avdelningen sköter du den dagliga driften och ser till att tillverkningen av produkterna håller hög kvalitet.
För dig som vill arbeta som svetsrobotoperatör erbjuder vi en utbildning på plats hos oss för att du ska komma in i rollen och lära dig arbetet på bästa sätt.
Hos Zetterbergs är det kundens önskemål som styr vilket ger dig en varierande vardag. Vi tillverkar både standardiserade och kundunika byggnationer med en stor mängd tillval och försöker konstruera precis det kunden efterfrågar. Stort fokus läggs vid samarbete för att främja ett gott resultat.
Ansvarsområden
Som svetsare utför du MIG/MAG-svetsning enligt ritningar och specifikationer
Som svetsrobotoperatör sköter och övervakar du svetsroboten, programmering och viss manuell svetsning ingår också
Ritningsläsning och kvalitetskontroll
Arbete med olika metallmaterial och svetsutrustning
Vi gör urval löpande, varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i denna roll ser vi att du har en svetsutbildning eller motsvarande, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet och kunskap inom svetsning. Har du vana av programmering är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Har du truck och/eller traverskort samt erfarenhet av affärssystemet Monitor ser vi det som ett plus. Det är även starkt meriterande om du har erfarenhet som svetsrobotoperatör och av RobotStudio.
Som person är du positiv, kvalitetsmedveten och noggrann. För dig är det en självklarhet att vara en lagspelare och du har lätt för att samarbeta med kollegor likväl som du kan arbeta självständigt. Vidare är du en problemlösare som tycker om att ställas inför nya utmaningar. Du får dessutom gärna vara intresserad av förbättringsarbete och bidra till utveckling av arbetet. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9501500