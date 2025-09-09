Svetsare
Nu söker vi duktiga svetsare till en av våra kunder i nedre Stockholm!
Bor du på annan ort står vi för boende och traktamente.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära svetsning i MIG/MAG och montagearbete av broar utifrån ritning. Du kommer att jobba resande ute på projekt, vi ser därför att du som söker är flexibel och med tidigare erfarenhet av svetsning. Har du licens är detta meriterande.
Karv:
• Erfarenhet av MIG/MAG
• Ritningsläsning
• Körkort B
Start: Efter semestern.
Arbetstider: Förekommer både natt, kväll och dagtid beroende på projekt.Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
9500240