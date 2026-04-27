Svetsansvarig till Trestad Laser
Skill Kompetenspartner AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2026-04-27
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Vara
, Göteborg
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Trestad Laser är ett av de ledande företagen i Sverige inom kvalificerad plåt och metallbearbetning med spetskompetens inom tillverkning av högtemperaturdetaljer som används inom flyg och energisektorerna. Huvudsakliga specialitet är tillverkning av delar för energiproduktion och processindustrin men de tillverkar även komponenter inom flera andra sektorer där kraven på precision, hållbarhet och livslängd är extremt höga.Arbetsuppgifter
Nu söker vi en svetsansvarig som vill ta en nyckelroll i verksamheten. Här kombinerar du din tekniska spets inom svets med ett övergripande ansvar för kvalitet, struktur och utveckling inom området.
Du arbetar nära produktionen och säkerställer att svetsarbetet uppfyller gällande krav, samtidigt som du stöttar och utvecklar teamet i det dagliga arbetet.
I rollen kommer du bland annat att:
Säkerställa att svetsarbeten uppfyller krav enligt ISO 3834 och EN 1090
Arbeta med kvalitet, uppföljning och dokumentation
Ta fram, granska och godkänna svetsprocedurer (WPS/WPQR)
Säkerställa spårbarhet, kontroll av svetsparametrar och korrekt utförande
Vara kontaktperson vid revisioner och mot certifieringsorgan
Stötta och vägleda svetsare och operatörer i produktionen
Driva förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
Det här är en roll där du får ett helhetsansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och kvalitet i verksamheten.Profil
Vi söker dig som har en stark teknisk bakgrund inom svets och som är trygg i en roll med ansvar. Du har en god förståelse för både praktiskt svetsarbete och de krav som ställs inom kvalitet och standarder.
Du har erfarenhet av verkstadsproduktion och är van att arbeta i miljöer där höga krav på precision och dokumentation är en självklar del av vardagen.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Certifiering inom svets, minst IWS
Erfarenhet av arbete enligt ISO 3834 och EN 1090
God vana av ritningsläsning och tekniska specifikationer
Erfarenhet av kvalitetsarbete, dokumentation och uppföljning
Vi ser även att du har god kunskap inom:
ISO 9606, ISO 15614 och ISO 5817
WPS/WPQR och kvalificering av svetsprocedurer
NDT (oförstörande provning), svetsdefekter och materialbeteende
Spårbarhet, svetsparametrar samt produktionsflöden och fixturer
Som person är du noggrann, strukturerad och har ett naturligt driv. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, stötta andra och bidra till att utveckla både arbetssätt och team.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill, med goda möjligheter till övergång till kund.
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Maria Haswani, maria.haswani@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Nohabgatan 14 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9877906