Sveriges roligaste assistansjobb
Social och pedagogisk utveckling Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2025-08-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social och pedagogisk utveckling Sverige AB i Lund
, Staffanstorp
, Malmö
eller i hela Sverige
Vår personalgrupp behöver bli större då vår pojke fått ett utökat assistansbeslut.
Vill du vara med oss? En familj, kollektivavtal, schyssta villkor och trevliga kollegor?
Vi söker nu en engagerad och positiv assistent till en tonåring, boendes i Staffanstorp utanför Lund.
Pojken har en utvecklingsstörning, CP och epilepsi. Han är rullstolsburen och i behov av hjälp dygnet runt. Han tycker om promenader, djur och natur, film och musik.
Arbetet är omväxlande och innebär allt från hygien och omvårdnad, förflyttningar, pedagogisk och motorisk träning, medicinering, matning, lek och bus, kommunikation och att vara länken i möte med andra. Arbetet innebär lyft så du behöver vara i bra fysisk form.
På bra dagar vill pojken vara aktiv, och då är det ditt jobb att se till att han får ut så mycket som möjligt av sin dag. På sämre dagar krävs att du är en trygg och omhändertagande person.
Pojken önskar att hans nya assistent är en bra kompis. Humor är också en uppskattad egenskap! Du är självklart rökfri.
Arbetspassen är förlagd till dagtid med dubbelassistans, kväll samt aktiv nattjänstgöring.
Tjänsten är på 80-100 %Publiceringsdatum2025-08-10Om företaget
Vi har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och har kollektivavtal med KFO.
För oss är det viktigt att vi trivs och kan lita på dig som arbetar hos oss, och det är lika viktigt att det är ömsesidigt.
Intervjuer till tjänsterna sker löpande, så varmt välkommen att söka redan nu!
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Det är viktigt att du beställer registerutdraget redan nu så att du kan börja prova på hos mig så fort som möjligt. Det tar ca 14 dagar att få utdraget. Blanketten finns här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem
Mejla din ansökan och CV till info@spuassistans.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: info@spuassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Social och pedagogisk utveckling Sverige AB
(org.nr 559026-1136) Arbetsplats
Social & pedagogisk utveckling Sverige AB Jobbnummer
9451579