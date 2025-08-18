Yrkesgymnasiet i Huddinge har 350 elever fördelade på 8 yrkesprogram. Det är 22 i personalen och det är en trevlig och populär arbetsplats. Vi söker en svenska och engelskalärare på heltid. Skolan har ett upplägg där eleverna ska träna på sina lektioner, inte bara visa upp sina kunskaper- så det är viktigt att du är bra på att förklara svenska och engelskauppgifter och göra det lätt för eleverna att komma igång med undervisningen. Det ska inte vara för svårt för dem att komma igång. Har du en förmåga att koppla svenska och engelska till elevernas praktiska yrken är det ett plus.