SvA / Speciallärare åk. 4-9
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Speciallärarjobb / Helsingborg Visa alla speciallärarjobb i Helsingborg
2025-11-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Staffanstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vill du jobba i en internationell miljö med kollegor från hela världen?
Internationella Engelska Skolan i Helsingborg är en åk 4-9 grundskola. Skolan är centralt belägen på söder i Helsingborg. IES Helsingborg har cirka 500 elever och vi öppnade skolan 2017. Skolan är nyrenoverad med en fantastisk karaktär.
Vi är en tvåspråkig skola där engelska och svenska används i den dagliga undervisningen. Vi har fokus på en trygg skolmiljö, språkutveckling och att våra elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.
IES Helsingborg söker nu en SvA / speciallärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygghet, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna.
Om rollen
Vi söker en SvA / speciallärare för årskurs 4-9 som också har intresse och kompetens inom det specialpedagogiska området. I tjänsten ingår både undervisning av elever i behov av särskilt stöd och samarbete inom elevhälsoteamet, där man bidrar till skolans förebyggande och främjande arbete.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Undervisa elever i behov av särskilt stöd, enskilt eller i grupp
• Arbeta med kartläggning, dokumentation och uppföljning av stödinsatser
• Ta aktiv del av pedagogisk forskning samt använda och sprida forskningsrön och forskningsmetoder för att stärka elevers lärande
• Delta i skolans elevhälsoteam
• Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
• Delta i det årskurs övergripande nätverket för specialpedagogiskt förbättringsarbete
• Dokumentera i ProrenataPubliceringsdatum2025-11-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen. Du är en tydlig och trygg ledare och har elevens måluppfyllelse i fokus. Som person har du ett bra bemötande samt en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete.
• Du har svensk lärarexamen med speciallärarexamen
• Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att sätta läroplanens mål i ditt arbete
• Du har ett tydligt ledarskap och står starkt i dina elevgrupper
• Du är flexibel, strukturerad och väl förberedd. Du är en närvarande och medforskande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. En stark tro på samarbete som en framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen, är en självklarhet för dig
• Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare samt kollegor
• Du bör vara positiv och samarbetsvillig och beredd på att ingå i ett internationellt team
• Du bör behärska både svenska och engelska i tal och skrift.
Rekryteringen sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: nathalie.agren.helsingborg@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://helsingborg.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Helsingborg Kontakt
Nathalie Ågren nathalie.agren.helsingborg@engelska.se 073-401 88 50 Jobbnummer
9588112