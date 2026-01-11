Sushikock

Tseren Sushi AB / Kockjobb / Årjäng
2026-01-11


Vi söker en utbildad sushickock till vår restaurang som är under expansion.Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team och vara med och utveckla vårt utbud.

Publiceringsdatum
2026-01-11

Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av sushi och andra japanska rätter
• Förberedelse av råvaror och säkerställande av hög kvalitet
• Medverka i utvecklingen av nya rätter då vi breddar menyn
• Följa gällande hygien- och livsmedelssäkerhetsregler

Kvalifikationer
• Utbildad kock /krav/
• Kunskap inom koreansk och andra asiatiska mat är meriterande
Tillsvidare anställning eller enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: moogiierka@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tseren Sushi AB (org.nr 559417-2073)
Storgatan 58 A (visa karta)
672 30  ÅRJÄNG

Jobbnummer
9677286

