Sushikock
Tseren Sushi AB / Kockjobb / Årjäng
2026-01-11
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
Tseren Sushi AB i Årjäng
Vi söker en utbildad sushickock till vår restaurang som är under expansion.Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team och vara med och utveckla vårt utbud.Publiceringsdatum2026-01-11Dina arbetsuppgifter
• Tillagning av sushi och andra japanska rätter
• Förberedelse av råvaror och säkerställande av hög kvalitet
• Medverka i utvecklingen av nya rätter då vi breddar menyn
• Följa gällande hygien- och livsmedelssäkerhetsreglerKvalifikationer
• Utbildad kock /krav/
• Kunskap inom koreansk och andra asiatiska mat är meriterande
Tillsvidare anställning eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: moogiierka@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tseren Sushi AB
(org.nr 559417-2073)
Storgatan 58 A (visa karta
)
672 30 ÅRJÄNG Jobbnummer
9677286