Sushi kock

Sushikock - Sushi Mafia
Plats: Hornsgatan 12, 415 02 Göteborg
Anställning: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om jobbet
Sushi Mafia söker en erfaren sushikock som vill bli en del av vårt team. Vi är en snabb och modern sushirestaurang med fokus på kvalitet, effektivitet och god service. Arbetsmiljön är tempofylld, och vi söker dig som trivs med att arbeta snabbt och noggrant.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Tillagning och förberedelse av sushi
Hantering av råvaror och mise en place
Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket
Effektivt arbete i ett snabbmatskonceptKvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som sushikock
God kunskap om råvaror och tekniker
Förmåga att hålla högt tempo utan att tumma på kvalitet
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktadOm företaget
Sushi Mafia är en snabb och kundfokuserad sushirestaurang. Vi arbetar i ett högt tempo och värdesätter kvalitet, teamwork och en positiv arbetsmiljö. Vi vill att både kunder och personal ska känna sig välkomna hos oss.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: info@sushimafia.se
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: info@sushimafia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jiho & Mark AB
(org.nr 559516-4442)
Hornsgatan 12 (visa karta
)
415 13 GÖTEBORG Jobbnummer
