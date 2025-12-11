Sushi kock

Jiho & Mark AB / Kockjobb / Göteborg
2025-12-11


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jiho & Mark AB i Göteborg

Sushikock - Sushi Mafia
Plats: Hornsgatan 12, 415 02 Göteborg
Anställning: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om jobbet
Sushi Mafia söker en erfaren sushikock som vill bli en del av vårt team. Vi är en snabb och modern sushirestaurang med fokus på kvalitet, effektivitet och god service. Arbetsmiljön är tempofylld, och vi söker dig som trivs med att arbeta snabbt och noggrant.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Dina arbetsuppgifter
Tillagning och förberedelse av sushi

Hantering av råvaror och mise en place

Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket

Effektivt arbete i ett snabbmatskoncept

Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som sushikock

God kunskap om råvaror och tekniker

Förmåga att hålla högt tempo utan att tumma på kvalitet

Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad

Om företaget
Sushi Mafia är en snabb och kundfokuserad sushirestaurang. Vi arbetar i ett högt tempo och värdesätter kvalitet, teamwork och en positiv arbetsmiljö. Vi vill att både kunder och personal ska känna sig välkomna hos oss.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: info@sushimafia.se
Rekrytering sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: info@sushimafia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jiho & Mark AB (org.nr 559516-4442)
Hornsgatan 12 (visa karta)
415 13  GÖTEBORG

Jobbnummer
9639205

Prenumerera på jobb från Jiho & Mark AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jiho & Mark AB: