Sushi kock
Tienfi Sushi HB / Kockjobb / Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Tienfi Sushi HB i Göteborg
Om jobbet
Vi letar efter en utbildad kock på heltid. Du måste ha en fantastisk personlighet. En vänlig attityd och en "Jag kan" mentalitet. Du vill alltid leverera mat tillagad med passion till varje enskild gäst. Framför allt ska du i alla avseenden vara pålitlig och du har känsla för kvalitet och veta att god mat och noggrann rengöring hänger tätt samman. Du har lätt för att skaffa dig överblick samt har en förmåga att hålla huvudet kallt i stressiga situationer. Du har en positiv inställning till gäster och kollegor. Tjänsten innefattar helger, även röda dagar samt storhelger.
Arbetet går ut på att laga Ramen, sushi, packa leveranser, torka bord, diskning och dagliga rengöringen av restaurang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: tienfisushi168@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tienfi Sushi HB Jobbnummer
9516467