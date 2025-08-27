sushi kock
Food & Family AB / Kockjobb / Eslöv Visa alla kockjobb i Eslöv
2025-08-27
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Food & Family AB i Eslöv Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Hos Linnea & Basilika är mat mer än bara mat - det är en upplevelse. I vår enhet AM Sushi tar vi det japanska köket på största allvar och vill skapa sushi som kombinerar äkta hantverk med en modern touch. Nu söker vi en Sushi Kock som vill vara med och utveckla vårt sushikoncept och skapa minnesvärda smakupplevelser för våra gäster.
Din roll
Som Sushi Kock hos oss får du arbeta med råvaror av högsta kvalitet och sätta din egen prägel på vår meny. Du blir en nyckelperson i teamet, där passion, kreativitet och precision är våra ledord.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av sushi och japansk matlagning
Har känsla för smaker, presentation och råvaruhantering
Är kreativ och vill bidra med nya idéer
Trivs i en dynamisk arbetsmiljö med högt tempo
Har goda kunskaper i livsmedelshygien
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats där din kompetens och kreativitet värdesätts
Möjlighet att utveckla och sätta din prägel på AM Sushi
Ett härligt team och en trivsam arbetsmiljö
Trygga villkor och chans att växa tillsammans med oss
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: peter.tran@linneabasilika.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food & Family AB
(org.nr 559528-8514)
Fallskärmsgatan 5A (visa karta
)
241 40 ESLÖV Arbetsplats
Linnea & Basilika, AM Sushi Kontakt
Peter Tran peter.tran@linneabasilika.se 0763115213 Jobbnummer
9478621