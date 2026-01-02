Supporttekniker till kommunal IT-miljö!
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Strängnäs Visa alla supportteknikerjobb i Strängnäs
2026-01-02
Vi söker en självgående IT-supporttekniker till ett uppdrag hos en kommun i Mälardalen. I rollen kommer du att hjälpa kommunens medarbetare med IT-relaterade frågor och teknisk support på plats. Du blir en viktig del av kommunens IT-organisation och stöttar deras 2:a linjes support i det dagliga arbetet.
Arbetet innebär att du på ett strukturerat och serviceinriktat sätt löser ärenden som kommer in via kommunens ärendehanteringssystem Easit, samt bistår med felsökning och support för slutanvändare. Du arbetar med hårdvara, mjukvara och nätverk, och förväntas bidra till en stabil och välfungerande IT-miljö.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som IT-Supporttekniker hos kommunen blir du en del av deras interna IT-organisation och arbetar nära verksamheten för att ge stöd och service till medarbetare i det dagliga arbetet. Du bidrar till att kommunens IT-miljö fungerar smidigt och stabilt, och tar ansvar för att lösa problem på ett effektivt och strukturerat sätt.
Du kommer bland annat att:
Utföra systematisk felsökning av användarärenden och tekniska problem
Ge slutanvändarsupport på plats och via kommunens ärendehanteringssystem Easit
Hantera, följa upp och dokumentera inkommande ärenden på ett tydligt och noggrant sätt
Arbeta med Active Directory (AD) för kontohantering och åtkomst
Bidra med nätverkskunskap och stöd inom infrastruktur, server och databasmiljöer
Säkerställa att dokumentation och rutiner hålls uppdaterade och lättillgängliga
Arbetet sker på plats hos kommunen, och du blir en viktig del av ett team som värdesätter kvalitet, tillgänglighet och gott samarbete.Profil
Vi söker dig som är självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för IT och service. Du trivs med att hjälpa andra och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya system och miljöer.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst 2 års erfarenhet av liknande IT-supportuppdrag (gärna i offentlig verksamhet)
God erfarenhet av att arbeta i en Microsoft-miljö
Grundläggande kunskaper inom infrastruktur, server, nätverk och databaser
Erfarenhet av ärendehantering, gärna i Easit
Förmåga att tala och skriva flytande svenska
En god organisationsförmåga och noggrannhet i ditt arbete
En hög social kompetens och lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Julieth Escobar julieth.escobar@eccera.com Jobbnummer
9668058