Supporttekniker till 1:a linjens IT-support
2025-12-12
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Söderhamn
, Gävle
IT-förvaltningen inom Region Gävleborg har cirka 150 medarbetare som är placerade på orterna Gävle, Sandviken, Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn.
Inom IT-supporten är vi 28 medarbetare som tar ett gemensamt helhetsansvar för vår leverans. IT-supportens primära uppdrag är att erbjuda 1:a och 2:a linjens support inom områdena system, teknik samt E-tjänstekort.
Trivs du med att vägleda och guida andra i det dagliga arbetet, och vill vara med och göra skillnad? Vi söker nu en supporttekniker till IT-supporten med inriktning mot 1:a linjen. Tveka inte att söka tjänsten hos oss. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Tjänsten som supporttekniker är omväxlande. Du erbjuds möjligheten att hantera många olika typer av ärenden och områden med stor spännvidd, som du löser på egen hand eller tillsammans med kollegor beroende på komplexitet och typ av ärende.
Som supporttekniker hos oss kommer du bland annat arbeta med
• att ge support till våra användare via telefon, e-post och fjärrstyrning
• behörigheter
• system- och teknikärenden.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i en grupp som gillar att samarbeta och som stöttar varandra
• möjlighet att utvecklas som supporttekniker.
Vi söker dig som är positiv, utåtriktad och kommunikativ, med fokus att göra det bästa för våra användare. Du har ett professionellt bemötande i alla typer av möten och du har förmåga att prioritera, analysera samt kommunicera lösningar på ett pedagogiskt och professionellt sätt.
I rollen som supporttekniker ska du ha
• minst tre års erfarenhet från tidigare supportarbete inom 1:a linjen eller likvärdig erfarenhet
• digital kompetens.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
I regionstyrelseförvaltningen samlas arbetet med ledningsfrågor, stödfunktioner, forskning och utveckling samt våra förtroendevalda. Här arbetar vi bland annat med att hålla våra fastigheter i toppskick, att ekonomi, teknik och personal tas om hand på bästa sätt och att forskning och stöd bidrar till att utveckla Gävleborg.
