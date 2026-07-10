Supporttekniker Orderhantering
MultiMind Holding AB / Supportteknikerjobb / Växjö Visa alla supportteknikerjobb i Växjö
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Vill du arbeta med IT, administration och service i ett av Nordens ledande teknikföretag? Nu söker Telia en Supporttekniker inom Orderhantering till teamet i Växjö. Här får du en varierad roll där du kombinerar administration, logistik och kundservice med praktisk hantering av IT-utrustning. Rollen passar dig som är strukturerad, serviceinriktad och vill utvecklas i en organisation med stora karriärmöjligheter.
Om rollen
Som Supporttekniker Orderhantering blir du en del av Swapteamet i Växjö, ett mindre team som ansvarar för hantering och administration av företagets poollager av IT-utrustning. Rollen är varierad och kombinerar administrativa arbetsuppgifter med praktiskt arbete där du hanterar datorer, mobiltelefoner och annan IT-utrustning genom hela dess livscykel. Du arbetar i flera interna system, registrerar beställningar, administrerar enheter och säkerställer att rätt utrustning levereras till rätt användare. Efter introduktionen får du även ett eget kundansvar där du deltar i kundmöten och arbetar proaktivt tillsammans med dina kunder kring framtida leveranser och behov. Kundkontakten sker främst via e-post och du samarbetar dagligen med både interna funktioner och externa kunder.
I rollen ingår att:
Hantera inkommande och utgående IT-utrustning.
Registrera beställningar och administrera ärenden i interna system.
Installera, konfigurera och återställa datorer och mobiltelefoner.
Lagerhantering, märkning och kvalitetssäkring av utrustning.
Administrera leveranser och logistik.
Ge support till kunder via e-post.
Ansvara för en egen kundportfölj efter introduktion. Publiceringsdatum2026-07-10Profil
Vi söker dig som trivs med att arbeta strukturerat och som motiveras av att ge god service. Du är noggrann, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du gärna tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av liknande arbete - det viktigaste är att du har ett intresse för IT, tycker om administration och har en vilja att lära dig nya system och arbetssätt. Eftersom rollen innebär mycket kontakt med både kollegor och kunder är du kommunikativ och trivs med att arbeta i en serviceorienterad miljö. Kvalifikationer
Gymnasieutbildning.
God generell datorvana.
Förmåga att snabbt lära dig nya system.
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av kundkontakt.
Erfarenhet från service, administration, lager eller kundsupport.
Kunskaper i Excel.
Därför Telia
Hos Telia får du möjlighet att arbeta i en välkänd och stabil organisation där utveckling står högt på agendan. Rollen erbjuder stor variation och ger dig möjlighet att utveckla både teknisk kompetens och kundansvar. Det finns goda möjligheter att växa vidare inom verksamheten, bland annat inom specialistteam som arbetar med enhetshantering, säkerhet och administration eller inom områden kopplade till mobilitet och teknisk support.
Låter det intressant?
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare MultiMind Holding AB
(org.nr 556618-3686), https://www.multimind.se/
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Telia Company Kontakt
Rekryteringskonsult
Nathalie Bond nathalie.bond@multimind.se Jobbnummer
9999732