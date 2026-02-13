Supporttekniker Allingsås (3stk)
2026-02-13
IT-supporttekniker (3 tjänster) - Heltid | April 2026-Mars 2027
Barona söker nu tre tekniskt nyfikna och serviceinriktade IT-supporttekniker för ett längre uppdrag hos en offentlig verksamhet.
Gillar du att lösa problem, hjälpa användare och vara personen som får tekniken att bara fungera? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Om rollen
Du kommer främst att arbeta med first-line support, både via telefon, på plats och genom ärendehanteringssystem. Rollen är varierad och kombinerar support, installation och praktiskt IT-arbete ute i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
First-line helpdesk
Felsökning i PC, Windows 10 och Windows 11
Support av Mac (OS X) och Chromebook
Support av Android-telefoner, iPhone och iPad
Hantering av skrivare, kopiatorer och projektorer
Arbete i ärendehanteringssystem
MDM-system
Katalogtjänster (eDirectory och AD)
Outlook-support
Patchning av nätverksuttag
Utrullning via SCCM och MDT
Installation och leverans av IT-utrustning
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har ett starkt tekniskt intresse
Kan lösa first-line-ärenden både via helpdesk och på plats
Är strukturerad, driven och levererar enligt instruktion
Arbetar självständigt men trivs i team
Har god social förmåga och ett positivt bemötande
Gillar att hjälpa användare - även när det handlar om det femte lösenordsbytet för dagen
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Grundläggande IT-utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Ostraffad (rent belastningsregister)
Möjlighet att arbeta heltid på plats (40 h/vecka)
Deltagande i månatliga möten på plats
Uppdragsperiod
1 april 2026 - 31 mars 2027
Heltid, 40 timmar per vecka
Arbete sker på plats hos kund
Varför söka?
Det här är en bred och utvecklande roll där du får arbeta nära verksamheten och bygga erfarenhet inom både klienthantering, katalogtjänster och praktisk IT-support.
Du blir helt enkelt personen som får vardagen att fungera.
Ansök redan idag - löpande urval
Det finns 3 tjänster, och vi arbetar med löpande urval.
Sista ansökningsdag är 11 mars, men tjänsterna kan tillsättas innan dess.
Välkommen med din ansökan via Barona!
Om Barona Professionals AB
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
