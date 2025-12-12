Supporttekniker
Supporttekniker

Randstad AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2025-12-12
Dina arbetsuppgifter
Nu har du chansen att axla rollen som supportmedarbetare hos en viktig myndighet i Stockholm. Vi söker dig som brinner för att hjälpa andra, är en fena på teknik och vill bli en del av ett dynamiskt team där ingen dag är den andra lik. Uppdraget är på 6 månader med goda chanser till förlängning därefter. För att passa för rollen behöver du ha tidigare erfarenhet av en roll inom support/service desk, samt mycket goda kunskaper av felsökning och användarsupport för datorer, mobiltelefoner och surfplattor. Tjänsten är säkerhetsklassad.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
Som supportmedarbetare är du den första kontakten för myndighetens medarbetare när de behöver hjälp med sin IT-utrustning. Du kommer att arbeta i en service desk-miljö med ett högt tempo där du hanterar ärenden via olika kanaler. Ditt fokus ligger på att ge support med ett starkt användarperspektiv och att snabbt lösa problem så att medarbetarna kan fortsätta sitt viktiga arbete.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av kundkontakt från en supportfunktion, med aktuell erfarenhet av service desk.
Mycket god erfarenhet av felsökning och användarsupport för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
Vana att arbeta i en miljö med många kontaktytor och parallella processer under tidspress.
Mycket goda kunskaper om funktionaliteten hos datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
God kunskap om digitala möten, MS Word samt utvecklarläget i Word.
Svenskt medborgarskap (tjänsten är säkerhetsklassad)
Meriterande:
Utbildning eller certifiering inom support eller kundservice, t.ex. Support Center Analyst eller ITIL.
Mycket god aktuell kompetens i MS Word (gärna mallar), SharePoint, mobila plattformar och MS-produkter.
Grundläggande nätverkskunskaper och kännedom om Active Directory.
Erfarenhet av ärendehanteringssystem.
Goda kunskaper i Excel, Apple/iTunes och Windows operativsystem.
Vi söker en person som är lugn, stabil och flexibel, även i stressiga situationer. Du är en problemlösare med god pedagogisk insikt som kan förklara komplexa tekniska frågor på ett enkelt och tydligt sätt.
Du har en utmärkt samarbetsförmåga och är en skicklig kommunikatör som lyssnar aktivt och anpassar ditt budskap efter mottagaren. Du är dessutom kvalitetsmedveten och sätter en stolthet i att leverera service av högsta klass.
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
