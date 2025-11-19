Supportspecialist
2025-11-19
We<skill> är ett konsultföretag som erbjuder specialistkompetens för IT/tech-uppdrag inom både mjukvara- och hårdvara. Nu söker vi en Supportspecialist till ett konsultuppdrag hos en befintlig kund.
We<skill> är ett konsultföretag som erbjuder specialistkompetens för IT/tech-uppdrag. Nu söker vi en kommunikativ lagspelare till ett långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder i Skellefteå.
Vad vi erbjuder En tillsvidareanställning med början i ett långsiktigt projekt hos kund.
Arbete inom ett konsultbolag med modern prägel där hållbarhet, flexibilitet och inkludering utgör en stor del av kulturen.
Attraktivt erbjudande med ett konsulterbjudande/anställningsförmåner i framkant.
Om uppdraget
Vi söker dig som vill arbeta med kundsupport och tekniska lösningar i ett uppdrag med fokus på samhällsnyttiga digitala system. Som Support specialist blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans ser till att kunder får rätt hjälp, vägledning och support i sin vardag.
I rollen stöttar och vägleder du kunderna i användandet av företagets system. Du hjälper dem med problemlösning, utreder fel och är med vid kvalitetssäkring och test av företagets produkter. Med kunden i fokus bidrar du till att utveckla företagets support och produkter av IT-stöd inom området skola/utbildning. Du kommer att arbeta i en miljö där samarbete, initiativtagande och lärande står i centrum. Här får du möjlighet att utvecklas, samtidigt som du bidrar till att förbättra digitala tjänster som används av många människor varje dag.
Kvalifikationer Vi söker dig som: Har erfarenhet av kundsupport eller applikationssupport
Har helst även erfarenhet från gymnasium eller vuxenskola. Exempelvis arbetat som lärare eller administrativt inom skolan.
Trivs i en roll där du kombinerar kundservice, teknik och problemlösning
Är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att skapa förtroende
Har förmåga att arbeta strukturerat och prioritera mellan uppgifter
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Intresse för IT och digitala tjänster/hjälpmedel
Om We<skill>
We<skill> strävar efter att bli drömpartnern för både kund, medarbetare och samarbetspartners. Idag har vi flertalet kunder där vi levererar exempelvis systemutveckling, test- och kvalitetssäkring, IT-säkerhet, infrastruktur och automation m.m. Inom We<skill> arbetar vi främst i regionerna Skellefteå, Luleå, Umeå och Göteborg, men vi har även uppdrag i andra delar av Sverige.
WeSkills grundvärderingar handlar om inkludering, flexibilitet och hållbarhet. Det har alltid varit viktigt för oss att våra anställda känner att de kan vara sig själva och blir inkluderade i företaget och därmed en del av We:et i We<skill>. Genom att prioritera förmåner och flexibilitet för våra anställda skapar vi tillsammans ett hållbart arbetsliv där du får vara med att påverka din arbetssituation.
Vill du läsa mer om oss och hur vi jobbar kan du besöka vår karriärsida - https://karriar.weskill.se/
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Skellefteå, regelbundet på plats i kunds lokaler
Omfattning: 100%
Kontakt: Per Bleckberg, 072-245 92 88 eller per.bleckberg@weskill.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weskill AB
(org.nr 559324-8130), https://weskill.se/ Kontakt
Per Bleckberg per.bleckberg@weskill.se 072-245 92 88 Jobbnummer
9613383