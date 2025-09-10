Supportadministratör - Bli en del av Timetjek!
2025-09-10
Senior supportadministratör till Timetjek - nyckelroll i ett växande techbolag
Timetjek är ett innovativt och växande techbolag som utvecklar smarta system för personalhantering inom branscher som restaurang, service, handel och logistik. Vi digitaliserar tidrapportering, schemaläggning och lönehantering - och vi gör det med hög service och personligt bemötande i fokus.
Nu söker vi en senior supportadministratör till vårt kontor i Malmö. En nyckelperson som vill ta ansvar, vidareutveckla vårt supportsystem och samtidigt vara en trygg kontaktpunkt för våra kunder.
Om rollen
Som supportadministratör är du navet i vår kundsupport och arbetar nära både våra användare och vårt utvecklingsteam. Du hanterar inkommande ärenden via mejl, chatt och telefon - från snabba frågor till mer komplex felsökning. Du ansvarar även för att vidareutveckla våra rutiner, dokumentation och interna processer.
Detta är en roll för dig som är strukturerad, teknikvan och trivs i en miljö där många saker händer samtidigt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Ge professionell och lösningsorienterad support till våra kunder
Säkerställa kvalitet, effektivitet och struktur i vår dagliga supportverksamhet
Skriva och uppdatera supportartiklar samt bygga upp en modern kunskapsbas
Bidra till att bygga och vägleda framtida supportteam
Introducera och utbilda nya medarbetare inom support
Arbeta tätt med utvecklare och säljteam för att förbättra kundupplevelsen
Vi söker dig som har ett stort teknikintresse och en naturlig förmåga att skapa trygghet i kundrelationer. Du behöver vara stresstålig, ha god prioriteringsförmåga och gilla att arbeta självständigt och metodiskt.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av teknisk support, gärna inom ett SaaS- eller IT-bolag
Mycket god systemvana och teknisk förståelse
Stark kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt
Flytande svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av att bygga supportfunktioner eller leda team
Kunskap inom HR, lön, redovisning eller bemanning
Erfarenhet av system som Fortnox, Visma, Hoogia eller liknande
Erfarenhet av att skriva manualer eller tekniska artiklar
Vi erbjuder:
En central roll i ett växande bolag med hög innovationstakt
Stor frihet och ansvar - möjlighet att påverka hur vår support fungerar
Trevliga och engagerade kollegor
Fast lön och goda utvecklingsmöjligheter
Heltidstjänst, placeringsort MalmöSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till oss. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: karl.henrik@timetjek.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TimeTjek AB
217 62 MALMÖ Jobbnummer
9503117