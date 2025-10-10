Supply Quality Manager (SQM)
Vår kund är en världsledande aktör inom säkerhetsindustrin och utvecklar avancerade tekniska system som bidrar till global säkerhet och stabilitet. Deras verksamhet är starkt präglad av kvalitet i alla led - från produktutveckling och tillverkning till leverantörssamarbeten och långsiktigt underhåll. Med huvudkontor i Linköping och internationella samarbeten världen över verkar de i en tvärfunktionell organisation där kvalitet och säkerhet är avgörande framgångsfaktorer. Här ges du möjlighet att arbeta i en innovativ miljö där noggrannhet, precision och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Som Supply Quality Manager (SQM) har du en central position inom kvalitetsorganisationen och blir en viktig del i arbetet att säkerställda hög kvalitet i både produkter och leverantörssamarbeten. Beroende på din bakgrund och kompetens kommer du att tillhöra en av fyra varugrupper - Mekanik, Elektronik, System eller Ickemetalliska komponenter - där din erfarenhet bäst kommer till sin rätt. På så sätt får du arbeta inom ett område där du redan har en stark grund och kan bidra med direkt värde samtidigt som du utvecklas vidare. Du arbetar nära både leverantörer och interna funktioner och blir en nyckelperson i att driva utveckling och kvalitet framåt. Exempel på arbetsuppgifter är att:
Ansvara för kvalitetskrav i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar
Genomföra processrevisioner och produktrevisioner hos leverantörer
Hantera felärenden, reklamationer och korrigerande åtgärder
Arbeta med leverantörsutveckling, förbättringsprogram och riskanalyser
Utföra rotorsaksanalyser och följa upp leverantörers kvalitetsprestanda
Rollen innebär regelbundna resor, främst inom Sverige men även i Europa. Detta ger dig möjlighet att bygga både starka relationer med leverantörer samt arbeta i en internationell miljö där kvalitet och utveckling står i centrum.
Din kompetens Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, alternativt gedigen erfarenhet inom kvalitetssäkring
Mångårig erfarenhet av leverantörskvalitet och kvalitetsarbete
God kännedom om kvalitetsverktyg och metoder
Mycket god kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har dokumenterad kompetens inom processrecision och erfarenhet av kvalitetsverktyg som 8D, DMAIC, Six Sigma, RCA, MSA och FMEA. Vi ser gärna att du är en strukturerad och analytisk person som har förmågan att utveckla processer och friva förbättringsarbete framåt. Samtidigt är du kommunikativ, serivceintiktad och flexibel i ditt bemötande. Rollen kräver att du kan ta egna initiativ, samarbeta väl med andra och känna dig trygg i att leda och ta ansvar.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd, tjänsten kräver svenskt medborgarskap
