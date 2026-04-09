Supply Planner till Spendrups
2026-04-09
Är du en analytisk logistiker som drivs av att optimera flöden och vill arbeta med välkända varumärken i en dynamisk miljö? Som Supply Planner hos Spendrups får du ett stort eget ansvar för att säkra att produkterna når lagret i rätt tid, till rätt kostnad och med högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Spendrups är ett familjebryggeri som förenar starka traditioner med stor innovationskraft. Nu söker vi för Spendrups räkning en Supply Planner till deras flödes-team. I denna roll blir du en central länk i deras leveranskedja med fokus på inköpt färdigvara från producenter över hela världen.
Du kliver in i ett dedikerat och glatt team på totalt 13 personer, där samarbete och en positiv attityd står i centrum. Fyra av dina kollegor fokuserar specifikt på importfrågor. Tjänsten kan vara placerad vid antingen huvudkontoret i Stockholm eller vid anläggningen i Grängesberg. Då stora delar av teamet och verksamheten finns i Grängesberg kommer du som utgår från Stockholm att spendera tid där, särskilt under din första tid, för att bygga nätverk och förstå flödet på djupet.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos Academic Work. Uppdraget är initialt på 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Du erbjuds:
En central roll: Du får äga dina egna flöden och leverantörsrelationer i en verksamhet med hög puls.
Utvecklingsresa: Möjlighet att bidra till vår resa från operativt fokus till en mer datadriven och proaktiv styrning (OTD, lageromsättningshastighet och servicegrad).
Kultur & Gemenskap: En prestigelös arbetsplats där vi värdesätter nyfikenhet, att man vågar fråga och att vi har roligt tillsammans.Dina arbetsuppgifter
Som Supply Planner ansvarar du för det operativa flödet av inköpt färdigvara. Du arbetar proaktivt för att optimera lagernivåer och säkerställa leveransprecision.
Hantering av hela kedjan: från prognosuppföljning och avrop till transportbokning och leveransbevakning.
Säkra korrekt artikeldata och hantera eventuella reklamationer.
Analysera och följa upp KPI:er såsom servicegrad, lagerhållningshastighet och leveransprecision.
Driva och delta i förbättringsarbeten (LEAN) för att lyfta processer från operativa till strategiska.
Tät samverkan med interna parter såsom godsmottagningen i Grängesberg, dotterbolag (t.ex. Vinbolaget) och externa logistikpartners.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom logistik, Supply Chain Management eller motsvarande
Har praktisk arbetslivserfarenhet inom inköp, import och transportplanering
Har god vana av att arbeta i affärssystem och Excel. Du har förmågan att navigera i komplexa datamängder och filtrera fram relevant information.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då du kommunicerar med leverantörer globalt.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i affärssystemet M3 (tidigare Movex).
Arbetslivserfarenhet inom Supply Chain med fokus på dryck, gärna vin eller alkoholhaltiga varor.
Kunskap om hantering av punktskattepliktiga varor och systemstöd som EMCS
Erfarenhet av import av ekologiska livsmedel och systemet TRACES.
Erfarenhet av förbättringsarbete enligt LEAN-metodik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är strukturerad och självgående - du trivs med att ha ett tydligt eget ansvarsområde och driver dina processer i mål. Du har ett analytiskt förhållningssätt och fattar beslut baserat på data snarare än magkänsla.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du kommunikativ, prestigelös och utåtriktad. Du är en lagspelare som vågar ställa frågor när du är ny och som gärna delar med dig av din energi till gruppen. Slutligen är du flexibel och kan prioritera om när förutsättningarna ändras, vilket är en förutsättning i Spendrups säsongsbetonade bransch.
En förutsättning för att påbörja uppdraget är en godkänd bakgrundskontroll som genomförs i slutskedet av processen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M7YKKQ".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
