Supply network planner - Helsingborg
Experis AB / Logistikjobb / Helsingborg Visa alla logistikjobb i Helsingborg
2025-10-17
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en global och dynamisk miljö där du får en central roll i att säkra tillgången på viktiga produkter? Vi på Jefferson Wells söker nu en Supply Planner till ett företag inom läkemedelsbranschen i Helsingborg.
Detta är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells, med placering i Helsingborg. Uppdraget erbjuder en spännande möjlighet att utvecklas i en internationell miljö där din insats bidrar till att viktiga produkter når patienter och konsumenter över hela världen.
Start: Heltid från november 2025 till sista december 2026.
Onsite
Om rollen
I rollen som Supply Planner blir du länken mellan tillverkningsenheter och lokala efterfrågeteam. Du ansvarar för att försörjningskedjan fungerar smidigt - från produktion till att varorna finns på hyllan för kunderna. Du samarbetar nära kollegor inom planering, logistik, inköp och försäljning och arbetar aktivt med förbättringar i processer och planeringsmetoder.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Vara kontaktpunkt mot tillverkningsenheter och säkerställa ett effektivt samarbete genom regelbundna demand/supply-möten.
* Hantera och minimera leveransbegränsningar samt initiera långsiktiga lösningar och förbättringar.
* Delta i och driva tvärfunktionella initiativ inom Supply Chain.
* Leda kommunikationen i veckovisa uppföljningsmöten med marknaderna.
* Presentera utmaningar och lösningar för ledningen samt samarbeta nära kollegor i det agila planeringsteamet.
* Driva eventstrategier som påverkar leveransplanen, såsom produktlanseringar och produktionsförflyttningar.
* Delta i S&OP-processer och säkerställa balans mellan efterfrågan och kapacitet.
* Ansvara för att uppnå mål för lagernivåer och servicegrad. Publiceringsdatum2025-10-17Profil
Vi söker dig som har:
* En kandidatexamen inom Supply Chain, Business Administration, Procurement eller Engineering (meriterande).
* Minst 5 års erfarenhet av planeringsarbete (demand eller supply), gärna inom FMCG, läkemedel eller liknande bransch.
* God förståelse för SAP APO (meriterande) samt mycket goda kunskaper i Excel.
* Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
Som person är du analytisk, kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor. Du tar initiativ, samarbetar effektivt och har förmåga att hantera komplexa flöden på ett strukturerat sätt.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och specialiserar sig på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans, teknik och ledarskap. Vi matchar din kompetens och potential med spännande uppdrag hos våra kunder.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta gentrit.ajdini@manpower.se
eller på 072-207 95 19. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74b6426e-d086-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Gentrit Ajdini gentrit.ajdini@manpower.se 0722079519 Jobbnummer
9562524