Supply Chain Manager Kitron
2025-11-12
Är du vår nästa ledare inom supply chain och operativ planering?Vill du arbeta i ett högteknologiskt företag där din kompetens gör verklig skillnad? På Kitron kombinerar vi innovation med ansvar och vår produktion bygger på att rätt material finns på rätt plats, i rätt tid. Som Supply Chain Manager får du en nyckelroll i att leda och utveckla hela försörjningskedjan, från strategiskt inköp till operativ planering och lagerstyrning.
Vi söker dig som har erfarenhet från tillverkande industri, är analytisk och strukturerad, och som trivs med att leda i en platt organisation där besluten tas nära verksamheten. Hos oss får du arbeta med komplexa flöden, internationella kontakter och en driven grupp i ett företag som ställer höga krav och ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Kitron är en ledande internationell aktör inom Electronics Manufacturing Services (EMS) med verksamhet i Europa, Asien och USA. Vi utvecklar och tillverkar avancerade tekniska lösningar för kunder inom försvar, medicinteknik, industri och elektrifiering. Vår styrka ligger i att kombinera lokal närvaro med global kapacitet, och att leverera med precision, kvalitet och affärsförståelse.
I Sverige är vi ett växande team med stark teknisk kompetens och höga ambitioner. Vi arbetar med komplexa produktområden, korta ledtider och höga krav vilket gör Supply Chain till en central funktion i vår framgång.
Din roll hos oss
Som Supply Chain Manager får du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och optimera vår försörjningskedja - från strategiskt inköp till operativ planering och lagerstyrning. Du ingår i den operativa ledningen och är en nyckelperson i att säkerställa att våra materialflöden fungerar smidigt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.
Du leder ett team med inköpschef, avropsfunktion i Litauen, planeringsavdelning och lagerpersonal, och samarbetar nära produktion, kund och leverantörer. Rollen kräver analytisk skärpa, operativ erfarenhet och förmåga att driva förbättringsarbete i en internationell miljö. Du förväntas också bidra med beslutsunderlag, scenarier och rapporter som stödjer affärskritiska beslut.
Dina ansvarsområden
- Leda och utveckla hela supply chain - inköp, planering, lager och logistik
- Säkerställa materialtillgång och leveransprecision till våra kunder
- Hantera kundkontakter kring material och logistikupplägg
- Driva förbättringsarbete och utveckla processer, gärna med stöd av digitala verktyg
- Ta fram rapporter och beslutsunderlag till ledning
- Leda och utveckla teamet i en platt organisation med högt tempo
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Högskoleutbildning inom logistik eller supply chain management
- Minst 5 års erfarenhet från tillverkande industri
- Erfarenhet av kundkontakt och komplexa materialflöden
- Du är analytisk, strukturerad och självgående
- Du har god förståelse för affärsmål, finansiella samband och beslutsprocesser
- Du är en tydlig och coachande ledare som kan motivera både drivna och mer erfarna medarbetare
- Du har erfarenhet av ERP-system (IFS Cloud införs) och gärna Power BI eller liknande
- Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
- Meriterande: erfarenhet av ISO 27001 och internationell samverkan
Varför Kitron?Hos oss får du en roll med verkligt ansvar och påverkan. Du arbetar med olika produktområden och teknisk komplexitet, i ett företag som ställer höga krav - men också ger dig rätt förutsättningar. Du får duktiga kollegor, en driven grupp och en kultur där affärstänk, förbättring och samarbete står i centrum.
Vill du vara med på vår resa?
Ansök idag och bli en del av Kitron där vi tillsammans skapar en hållbar och innovativ framtid!
