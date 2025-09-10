Supply chain manager
Är du redo att ta dig an en strategisk roll där du får möjligheten att leda och optimera hela logistikflödet. Om du brinner för att skapa effektivitet, bygga starka partnerskap och vill ha ett direkt inflytande i verksamheten, har du nu chansen att ta nästa steg i din karriär.
Nu söker Pfizer i Strängnäs efter en supply chain manager
Arbetsgivare: Randstad AB
Ort: Strängnäs
Omfattning: Heltid, kontorstider. Uppdragstid sex månader med chans till förlängning/övertag.
Supply Chain Manager till Pfizer i Strängnäs
Pfizer i Strängnäs söker en medarbetare till deras Material Management team. Inom teamet jobbar 5 personer med planering av råvaror, planering av produktion och planering av skeppning samt orderhantering.
Teamet ingår i avdelningen Supply Chain som totalt består av 11 personer och som även ansvarar för förrådshantering.
Avdelningen Supply Chain är med i hela kedjan i fabriken från inkommande råvaror till skeppning av produkt vilken ger ett brett ansvarsområde med mycket variation och ägarskap.
I rollen som Supply Chain Manager kommer du ha ansvar för produktion och skeppningsplanering.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifter som ingår i rollen är bland annat:
o Representera Strängnäs i Sales & Operations Planning för ett antal produkter och ingå i respektive produktteam.
o Säkra att plan överensstämmer mot kundernas behov
o Beordring av batcher mot produktionen
o Ansvara för skeppningprocessen av färdig produkt
o Ansvarig för frysstrategi gällande produktförvaring
o Samordna omkodning av produkt
o Intullning av material
o Dokumentuppdatering och ändringshantering Kvalifikationer
Dina kvalifikationer inkluderar idealt:
o Högskoleutbildning inom Supply Chain eller likvärdig erfarenhet
o Arbetserfarenhet och kunskap inom Supply Chain Management
o Kunskap inom ERP-system
o Förståelse för GMP-reglerad tillverkning
o Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
o Förståelse för Lean och/eller Six Sigma
o Arbetslivserfarenhet inom myndighetsreglerad tillverkning
o Bekväm att arbeta både lokalt och globalt
Personlig profil:
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har lätt för att kommunicera samt dokumentera på ett tydligt sätt även om du också kan tänka annorlunda och vara kreativ. Du samarbetar obehindrat med andra både i egna och tvärfunktionella team, samtidigt som du på ett självständigt sätt driver ditt arbete framåt.
För att lyckas i rollen behöver du vara prestigelös och ha ett starkt resultatfokus. Eftersom arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag är det viktigt att du trivs med förändringar och snabbt kan anpassa dig till nya situationer och utmaningar.
