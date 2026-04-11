Supply Chain Coordinator
Är du redo att ta nästa steg inom supply chain och logistik? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera struktur, analys och samarbete? Då kan detta vara din nästa möjlighet.
Om rollen
Vi söker en Supply Chain Coordinator som vill vara med och utveckla och effektivisera flöden i en dynamisk verksamhet. Det här är en perfekt roll för dig som är i början av din karriär eller har några års erfarenhet och vill växa inom supply chain. Hos oss är inställning och potential minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
Som Supply Chain Coordinator kommer du att ha en central roll i flödet mellan inköp, lager och kund. Du kommer bland annat att:
Koordinera och administrera inköps- och orderflöden
Säkerställa tillgänglighet och följa upp leveranser
Hantera restorder och arbeta proaktivt med lösningar
Underhålla och utveckla artikel- och masterdata
Följa upp avvikelser mot leverantörer och interna processer
Samarbeta tätt med lager, kundtjänst och andra interna funktioner
Bidra till förbättringsarbete och effektivisering av processer
Vi söker dig som
Har god systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
Är bekväm med digitala samarbetsverktyg som Teams
Har erfarenhet av WMS eller liknande system
Har en grundläggande förståelse för logistik- och supply chain-flöden
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av Ongoing WMS
Erfarenhet av Navision eller liknande affärssystem
Vem är du?
Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta i ett högt tempo, samtidigt som du har ett öga för detaljer. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta, men tar också egna initiativ och driver ditt arbete framåt.
Framför allt har du en vilja att utvecklas inom supply chain och bidra till att skapa effektiva och hållbara flöden.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog - från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera.
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
291 32 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9848756