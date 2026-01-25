Supplier Quality Engineer till säkerhetsklassat uppdrag i Karlskrona
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-01-25
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Nybro
eller i hela Sverige
Vi söker en Supplier Quality Engineer till ett konsultuppdrag i Karlskrona. Rollen innebär nära samarbete med leverantörer och interna intressenter med fokus på kvalitet, förbättringsarbete och analys.
OM TJÄNSTEN
Uppdraget innebär arbete som Supplier Quality Engineer med många kontaktytor, både internt och externt. Rollen kräver noggrann datainsamling, analytisk förmåga och att kunna sammanfatta komplex information till tydliga slutsatser. Befattningen omfattas av säkerhetsskydd och kräver godkänd säkerhetsprövning samt visst medborgarskap. Uppdraget startar när säkerhetsprövningen är gjord och pågår till och med 2026-08-31.
Du erbjuds
• Ett spännande uppdrag som Supplier Quality Engineer med ansvar för leverantörskvalitet och förbättringsinitiativ
• Möjlighet att arbeta i en utvecklande och komplex miljö med nära samarbete med interna och externa intressenter
• Löpande stöd och uppföljning av en dedikerad konsultchef
• Chans att använda och utveckla kompetens inom 8D, Six Sigma och kvalitetsanalys
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med att säkerställa hög leverantörskvalitet genom noggrann datainsamling, metodisk analys och effektiv problemlösning. Du kommer att vara en viktig länk mellan interna processer och externa leverantörer.
• Säkerställa och utveckla leverantörskvalitet i enlighet med krav och standarder
• Följa upp leverantörers prestation och genomföra leverantörsbedömningar
• Driva avvikelsehantering och grundorsaksanalyser
• Initiera, leda och följa upp förbättringsåtgärder hos leverantörer
• Arbeta med kvalitetsmetoder såsom 8D och Six Sigma
• Samverka med interna funktioner såsom inköp, produktion och kvalitet
• Analysera och sammanställa kvalitetsdata samt rapportera resultat
VI SÖKER DIG SOM
• Har ingenjörsexamen och/eller flera års dokumenterad erfarenhet av liknande roller
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Har god förståelse för inköp och leverantörskvalitet
• Är noggrann, analytisk och metodisk i ditt arbetssätt
• Har erfarenhet av kvalitetsmetoder såsom 8D och Six Sigma
• Har förmåga att hantera komplex information och sammanfatta den i tydliga slutsatser
• Är lösningsorienterad och drivs av kontinuerliga förbättringar
• Har ett naturligt affärsintresse
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9702959