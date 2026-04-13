Supplier Quality Engineer
Välkommen till AP&T!Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
AP&T är en ledande aktör inom metall & fiberformning med fokus på plåtformningsindustrin. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhet, och vi är ständigt på jakt efter nya idéer och perspektiv. Vi designar och utvecklar produkter, processer samt tjänster inom plåtformningsindustrin, med huvuduppdraget att hjälpa våra svenska och internationella kunder till största möjliga framgång.
Vi utvecklar och levererar kompletta produktionslinjer, enskilda pressar, automationer, ugnssystem och relaterade servicetjänster till kunder framför allt inom fordonsindustrin. I Sverige är vi placerade i Ulricehamn, Tranemo och Lagan. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka framtiden, samtidigt som du utvecklar dina färdigheter i en professionell miljö.
Hos AP&T blir du en viktig del i arbetet med att skapa innovativa lösningar för våra kunder tillsammans med kompetenta, nyfikna och engagerade kollegor.
Allt vårt arbete utgår från våra värderingar;
Believe in People, Business Committed och Curiosity.Om tjänsten
Tjänsten är en ny roll inom AP&T Group och är under uppbyggnad. Arbetsuppgifterna kommer successivt att utvecklas och revideras i takt med verksamhetens behov, vilket innebär att rätt kandidat får goda möjligheter att påverka rollens innehåll och utveckling över tid. Rollen har som huvudsakligt syfte att säkerställa att överenskommen kvalitet med leverantörer uppfylls för inlevererade artiklar till AP&T:s produktionsanläggningar. I uppdraget ingår även löpande leverantörsuppföljning med fokus på kvalitetsutfall, avvikelser och förbättringsåtgärder, i nära samarbete med interna funktioner och externa parter.
Rollen rapporterar till Quality and Sustainability Manager. Tjänsten kan utgå från någon av AP&T:s produktionsenheter i Tranemo eller Ulricehamn, beroende på vad som fungerar bäst för dig och verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Vara huvudkontakt gentemot leverantörer när det gäller kvalitetsavvikelser.
Leda ritningsgenomgångar med leverantörer av komplicerade detaljer för att säkerställa att kravnivån är rätt och förstådd av samtliga parter.
Leda utredningar vid kvalitetsavvikelser.
Tillsammans med inköpsavdelningen genomföra leverantörsbedömningar.
Genomföra leverantörsuppföljningar med avseende på kvalitetsutfall.
Delta vid upphandlingar av hela maskinutrustningar från extern part.Kvalifikationer
Dokumenterad yrkeserfarenhet ifrån liknande roller
Godkänd eftergymnasial utbildning.
Väl insatt i ISO9001:2015 samt ISO14001:2015.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Mycket god ritningsläsningskunskap
Mycket god datorvana
Mycket god vana av att arbeta självständigt
B-körkort
Vi söker dig som
Vi söker dig som befinner dig någonstans mellan junior och senior i din yrkesroll och som vill utvecklas vidare inom kvalitetsarbete i nära samarbete med leverantörer och interna funktioner. Du har en problemlösande inställning och trivs med att arbeta strukturerat, där du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Samarbete är en naturlig del av din vardag och du kommunicerar obehindrat med olika kontaktytor, både internt och externt.
Som person är du prestigelös och tar ansvar för både helheten och detaljerna. Du identifierar dig med och lever AP&T Groups värderingar Believe in People, Business Committed och Curiosity i ditt dagliga arbete, och bidrar aktivt till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Övrig information
Lön - Månadslön. Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor - Heltid 100%.
Tillträde - Enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar personlighets- och logiktester i samband med rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på AP&T erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepension, flexibel arbetstid och kollektivavtal.
Läs mer om AP&T på www.aptgroup.com/company/about-apt
Kontaktperson för denna rekrytering är Quality & Sustainability Manager Martin Klasson. martin.klasson@aptgroup.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ap&T Sweden AB
Rönnåsgatan 3A
)
523 38 ULRICEHAMN
