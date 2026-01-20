Supplier Quality Engineer
Plejd AB / Elektronikjobb / Mölndal Visa alla elektronikjobb i Mölndal
2026-01-20
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plejd AB i Mölndal
, Göteborg
, Växjö
, Örebro
, Borlänge
eller i hela Sverige
Om Plejd
Plejd är ett snabbväxande och innovativt svenskt techbolag inom smart belysning och hemautomation. Vår mission är att göra elektrikerns arbete enklare genom att utveckla produkter och tjänster som använder ny teknik på rätt sätt. Med en ledande position inom belysningsautomation har vi etablerat oss som en viktig aktör på den svenska marknaden.
Vi är ett helintegrerat fullstack-bolag med all kompetens samlad internt - inom bland annat produktion, automation, elektronik, mekanik, inbyggda system, apputveckling samt moln- och backendlösningar - allt under ett och samma tak i Mölndal.
Om rollen
Vi söker en erfaren Supplier Quality Engineer. I rollen arbetar du nära våra leverantörer för att säkerställa hög kvalitet och robusta produktionsprocesser i samband med utveckling av nya produkter. Du ansvarar även för att möta leverantörernas behov under både utvecklingsfas och serieproduktion, samt för att hantera kvalitetsavvikelser från leverantörer.
Du driver förbättringsprojekt tillsammans med leverantörer, genomför revisioner av både nya och befintliga leverantörer och förväntas bidra i Plejds arbete kopplat till legala krav i leverantörskedjan. I takt med att Plejd växer finns även möjlighet att vara med och forma och utveckla våra processer inom supplier quality.
Utöver arbetet gentemot leverantörer kommer du även att fungera som en av våra kvalitetsingenjörer för den egna produktionen. Det innebär bland annat att genomföra in- och utleveranskontroller, svara på frågor från operatörer, arbeta med rotorsaksanalyser och förbättringsåtgärder samt utveckla kvalitetsrelaterade processer tillsammans med produktionsteamet.
Resor till leverantörer förekommer, både inom Sverige och internationellt, men övernattningar är sällsynta.
Vem vi söker
Du arbetar strukturerat och är orädd i ditt arbetssätt - du tar gärna initiativ och har förmåga att hantera flera parallella uppgifter samtidigt. Du vågar ställa frågor och lyfta funderingar högt, eftersom vi ser det som vårt bästa sätt att lära och utvecklas tillsammans. Du är ödmjuk och trivs i en samarbetsinriktad miljö där man arbetar nära varandra, kommunicerar öppet och tar gemensamt ansvar för helheten, även när mycket händer samtidigt.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du ha:
minst 4 års erfarenhet av produktionskvalitet och/eller leverantörskvalitet
minst 4 års erfarenhet av att arbeta direkt med leverantörer
mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
högskole- eller universitetsutbildning inom teknik, kvalitet eller motsvarande
Meriterande är även om du har
erfarenhet av Arena PLM
erfarenhet av elektronikproduktion
erfarenhet av produktutveckling
Rekryteringsprocessen
Vi arbetar med löpande urval och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person. Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi tester tidigt för att säkerställa en kompetensbaserad och objektiv urvalsprocess.
Vi hanterar rekryteringen internt och undanber oss vänligen kontakt från externa rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6135047-1799486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plejd AB
(org.nr 556790-9477), https://jobb.plejd.com
Krokslätts Fabriker 27a (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Jobbnummer
9695640