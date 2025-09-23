Suomikoti söker legitimerade undersköterskor
Legitimerad undersköterska till Suomikoti
Vill du arbeta i en unik miljö där språk, kultur och omtanke står i centrum?
Vi söker legitimerade undersköterskor till tillsvidareanställning eller vikariat (50-85 %) på Suomikoti i Enskede.Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Suomikoti är ett Silvia-certifierat vård- och omsorgsboende med 53 lägenheter:
36 platser för personer med demenssjukdom
17 platser för personer med somatisk sjukdom
Vi har även möjlighet att ta emot par
Boendet drivs av en ideell förening. Vi arbetar personcentrerat och med ett salutogent förhållningssätt. Vår värdegrund bygger på professionalism, trygghet och självbestämmande, och finska traditioner och högtider har en central plats i vår verksamhet. Läs mer på www.suomikoti.se.
Din roll
Som undersköterska hos oss arbetar du med sedvanliga undersköterskeuppgifter enligt lagar och riktlinjer.
Din viktigaste uppgift är att skapa en meningsfull vardag för våra boende genom:
ett personcentrerat arbetssätt
goda kontakter med anhöriga
nära samarbete i team med undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är legitimerad undersköterska med några års erfarenhet.
Talar finska och kan dokumentera på svenska.
Är positiv, flexibel, tar initiativ och är trygg i din yrkesroll.
Har ett gott bemötande och kan anpassa dig efter person och situation.
Har gärna erfarenhet av BPSD-kvalitetsregister och förebyggande arbete med äldre (meriterande).
Delar vår värdegrund och har intresse för äldreomsorg.
Vi erbjuder
Ett roligt och varierande arbete i en hemtrevlig miljö.
Kompetenta och engagerade kollegor.
Möjlighet att utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Tillsvidareanställning eller vikariat på 50-85 % med start enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi går igenom ansökningarna löpande - varmt välkommen att söka redan idag!
Observera: Vi återkopplar endast till sökande som uppfyller kravet på finska språkkunskaper.
Vi undanbeder oss kontakt från mediesäljare och rekryteringssajter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: taija.sayegh@suomikoti.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Suomikoti
Ramviksvägen 213 (visa karta
)
122 64 ENSKEDE Kontakt
Enhetschef-somatik
Taija Sayegh taija.sayegh@suomikoti.se 076 7219336 Jobbnummer
9523203