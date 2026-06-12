Lärare i samhällskunskap och juridik till Drottning Blankas gymnasieskola,
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2026-06-12
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Drottning Blankas Gymnasieskola i Göteborg centrum startades 2010 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom ekonomiprogrammet med inriktning juridik, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning psykologi, estetiska programmet med inriktningar modedesign och inredningsdesign samt frisörprogrammet med inriktningar frisör och stylist.
Skolan har cirka 640 elever och 42 medarbetare. Vi söker nu en lärare i samhällskunskap och juridik till vår verksamhet.
Lärare i Samhällskunskap och juridik till Drottning Blankas Gymnasieskola i Göteborg, centrum
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu ett vikariat på 80% för undervisning i samhällskunskap och juridik för läsåret 26/27. Du kommer att undervisa i kurserna samhällskunskap 1a1, 1b och 2 samt juridik 1. Du kommer även att vara mentor. I tjänsten ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning i de kurser som ingår i uppdraget. Du arbetar utifrån gällande styrdokument och anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. Som lärare på vår skola ingår du i ett arbetslag samt i en arbetsgrupp som arbetar med olika skolutvecklings frågor. Publiceringsdatum2026-06-12Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom samhällskunskap och juridik. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också en lagspelare och vill arbeta tillsammans med dina kollegor för att skapa en bättre skola.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 80% för tidsperioden 12 augusti 2026 till och med 17 juni 2027.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Elin von Gegerfelt på 076 - 149 82 87 eller mailadress elin.vongegerfelt@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rektor
Elin von Gegerfelt elin.vongegerfelt@dbgy.se Jobbnummer
9962345