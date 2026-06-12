Utvecklingsdriven löneadminstratör till JAG personlig assistans
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-12
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
JAG Personlig Assistans är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi arbetar för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt och värdigt liv. Vår verksamhet bygger på respekt, engagemang och rättssäkerhet.
Om rollen
Du arbetar operativt med löneadministration i en verksamhet med höga volymer och tydliga deadlines. Du ansvarar för delar av löneprocessen från underlag till färdig lön och har många kontaktytor i organisationen. På vår avdelning jobbar vi både med indata och kvaliteten i lönedatan i systemet, vilket innebär att du behöver förstå hur hela flödet hänger ihop.
Du kommer in i ett spännande skede där du förväntas ha en nyckelroll i förändringsresan vi står inför. I rollen kommer du att bli en drivande del i att förenkla våra arbetssätt och säkerställa snabbare hantering av slutförandet av lönearbetet månadsvis. Här förväntas du inte bara bidra – utan aktivt driva förbättring tillsammans med lönechef och löneadministratörer på avdelningen
I rollen ansvarar du för att:
arbeta operativt med lön och leverans
fånga upp återkommande problem i flödet
föreslå förbättringar – och testa dem i praktiken
bidra till ett smartare arbetssätt
Du gör inte bara rätt – du ser till att det blir lättare att göra rätt.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av löneadministration.
har erfarenhet av lönesystem och känner dig trygg i dem. Vi tro att du är nyfiken på system generellt och snabbt sätter dig in i nya verktyg. Vi arbetar i Agda och i gruppen har vi erfarenhet av flera system.
Drivs av utveckling- du ser hur system kan användas för att förenkla och förbättra arbetet för många.
Det är meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av förändringsarbete eller systembyten.
har vana att tolka kollektivavtal i praktiken.
har arbetat med komplex lön (t.ex. OB, jour, varierande arbetstider).
har arbetat i verksamheter där löneunderlag också påverkar ersättning eller fakturering.
Du är en person som:
tar ansvar för din leverans.
driver ditt arbete framåt utan att bli pushad.
vågar prioritera och fatta beslut.
ser vad som kan göras enklare – och gör något åt det.
hjälper andra att göra rätt.
får saker gjorda tillsammans med andra.
använder system som ett verktyg för att skapa kvalitet och bättre arbetssätt – inte bara för att registrera.
kombinerar tempo med omtanke.
Tveka inte att skicka in din ansökan även om du inte prickar in alla punkter ovan- det är ditt driv och din vilja att göra förändring som kommer spela störst roll för oss!
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en värderingsstyrd organisation.
En arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och glädje.
Kontor i centrala Stockholm med möjlighet till upp till 50% distansarbete.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Ansökan: Sista ansökningsdag är 6 juli 2026, men urval sker löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans, Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi var med och drev fram assistansreformen genom en pilotverksamhet som startade redan 1992 och har idag över 4 000 anställda personliga assistenter. På kontoret i centrala Stockholm finns ca 70 trevliga och engagerade medarbetare.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Kontakt: Har du frågor om tjänsten? Kontakta Klara Gillispie, tf lönechef, via mail klara.gillispie@jag.se
JAG Personlig Assistans är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Vi är stolta över våra assistenter och vill att du som assistent ska trivas och vilja stanna länge och utvecklas. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
103 23 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9962344