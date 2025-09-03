Subway Trollhättan
Sub Trollhättan AB / Restaurangbiträdesjobb / Trollhättan Visa alla restaurangbiträdesjobb i Trollhättan
2025-09-03
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sub Trollhättan AB i Trollhättan
, Mölndal
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Timanställd med erfarenhet av Subway sökesPubliceringsdatum2025-09-03Om företaget
Subway® är världens största snabbmatskedja med restauranger i över 100 länder. I Sverige finns cirka 160 restauranger, och målet är att fortsätta expandera de kommande åren.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra som timanställd. Tidigare erfarenhet av arbete på Subway® är ett krav.Arbetsuppgifter
Som Sandwich ArtistTM kommer du att ha en central roll i att skapa en positiv upplevelse för våra gäster. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Förberedelse och hantering av råvaror, inklusive bakning av bröd och kakor.
Säkerställa att livsmedelsförvaring och tillredning uppfyller hälsa- och säkerhetsstandarder.
Följa Subway®s regler och policys.
Kassahantering och registrering av leveranser.
Genomföra rengöring och städning enligt dags-, vecko- och månadsschema.
Följa säkerhetsrutiner och arbeta som en del av ett team.
Leverera service av hög standard vid försäljning och i mötet med gästerna.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trivs i en snabb och hektisk miljö och kan arbeta noggrant under tidspress.
Har utmärkt kundserviceförmåga och en positiv attityd gentemot gäster och kollegor.
Är självgående och tar egna initiativ när det behövs.
Är flexibel och kan arbeta olika skift, inklusive kvällar, helger och högtider. Nattarbete kan förekomma.
Har erfarenhet från fastfood- eller restaurangbranschen (meriterande).
Har goda kunskaper i svenska (krav) och engelska (meriterande).
Är stabil och kan behålla lugnet även i stressade situationer.
Älskar att arbeta med människor och har en god samarbetsförmåga.
Är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Hur blir du framgångsrik hos oss?
För att lyckas i rollen hos Subway® är det viktigt att du:
Visar passion och engagemang för ditt arbete.
Levererar fantastisk kundservice och strävar efter att överträffa gästernas förväntningar.
Är noggrann med detaljer och säkerställer att varje sub görs enligt gästens önskemål.
Samarbetar, kommunicerar och har en positiv attityd i teamet.
Har en stark arbetsmoral, är pålitlig och tar ansvar för ditt arbete.
Vad erbjuder vi?
Hos Subway® får du:
Möjlighet att bli en del av en global restaurangkedja med starkt varumärke.
En inkluderande och respektfull arbetsmiljö där mångfald ses som en tillgång.
Ett positivt och stöttande team där samarbete och utveckling står i fokus.
Karriärmöjligheter inom organisationen för dig som visar engagemang och ambition.
Vill du vara en del av Subway®-familjen och bidra till vår framgång? Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sharo.amin@subwayeatfresh.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Subway Trollhättan". Arbetsgivare Sub Trollhättan AB
(org.nr 559294-9811)
Kungsgatan 30 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Subway Trollhättan Jobbnummer
9490987