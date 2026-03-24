Subway - Extra Personal
SUBWAY® finns i över 100 länder och mer än 45000 restauranger. Idag är SUBWAY® väldens största matkedja och har funnits sedan 1965. SUBWAY® erbjuder gästerna ett nyttigare alternativ för snabbmat. Vi bakar vårt eget bröd i restaurangen och gästen väljer själv vad varje sub skall innehålla.
Här på SUBWAY® Skellefteå har vi arbetat hårt för att skapa en positiv arbetsmiljö. Vi tror att du kommer prestera som bäst när du är glad och tycker det är roligt att gå till jobbet. Vi hoppas skapa förutsättningar för detta men det ställer även krav på din inställning till ditt arbete. Vi hyllar goda idéer och när man gör det lilla extra.
Vi söker extra personal som är intresserad av arbete nu. Kan även leda till sommarjobb och kommande höst. Perfekt jobb för skolungdomar.
Tillgänglig på helgerna
Stresstålig och anpassar sig till högt tempo
Ställer krav på sig själv
Utåtriktad, snäll och sällskaplig
Ställer frågor
Gillar ansvar, både att ta och ge.
Ödmjuk och lärvillig
Strukturerad och pålitlig
Säljmedveten
Ditt jobb kommer att bestå av:
Bakning
Servering
Kassahantering
Renlighet
Kunduppföljning
Internmarknadsföring
Uppföljning av rutiner
Se till att kvalité på mat, atmosfär och renlighet är skyddat
Lämna in CV på restaurang eller e-post!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Lämna in CV på restaurang eller skicka CV på subwayskelleftea@hotmail.com
E-post: subwayskelleftea@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EXTRA". Arbetsgivare Killua AB
(org.nr 556722-9538), http://www.subway.se
Nygatan 40 (visa karta
)
931 56 SKELLEFTEÅ Kontakt
Manager
Kianmehr Karimi subwayskelleftea@hotmail.com Jobbnummer
9817382