Styrelsesekreterare och administrativ samordnare
2025-08-10
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
I Höörs kommun har vi ett centralt kansli med nämndsekreterare, registrator, arkivarie och systemförvaltare, du kommer därför ingå i en grupp där du har flera kollegor som har samma typ av arbetsuppgifter som du. Vårt uppdrag har utökats, vi söker därför ytterligare en medarbetare till gruppen.Publiceringsdatum2025-08-10Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att hantera samtliga ägardialoger, stämmor och styrelsemöten m.m. för vår fastighetskoncern. I hanteringen ingår beredning och handläggning av ärenden som ska till styrelserna, upprätta kallelser, vara sekreterare på möten, protokollskrivning m.fl. administrativa uppgifter. Du ska även stötta ordföranden i samband med olika möten. I uppdraget ingår även att utgöra administrativt stöd till kommundirektören. Även andra arbetsuppgifter inom kansliet kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Juridisk eller samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller en bakgrund som arbetsgivaren bedömer ge en likvärdig kompetens eller omfattande erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller liknande arbetsuppgifter.
• Kunskaper i kommunallagen, aktiebolagslagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen, offentlighet- och sekretesslagen är meriterade.
• Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
• Erfarenhet av ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron är meriterande då kommunen arbetar med digital möteshantering.
Vi söker dig som tycker om att vara spindeln i nätet. Du är organiserad, serviceinriktad, flexibel och ansvarskännande. Det är även viktigt för dig att alltid ge ett gott bemötande. Du ska ha en vilja att själv ta ansvar för dina arbetsuppgifter samt bidra till det gemensamma utvecklingsarbetet. Det är viktigt att du kan strukturera ditt arbete och arbeta självständigt men du behöver också ha mycket god samarbetsförmåga och trivas i
servicerollen. Du är kvalitetsmedveten och delar aktivt med dig av ny kunskap och idéer, så att verksamheten kan utvecklas.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
