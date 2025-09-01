Styr och Övervakning
2025-09-01
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-01Beskrivning av jobbet
Bli vår nya konstruktör inom Fastighetsautomation!
Är du en teknikintresserad problemlösare med en stark vilja att utvecklas? Vill du vara med och forma framtidens intelligenta byggnader? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en konstruktör inom fastighetsautomation som brinner för teknik och är nyfiken på nya lösningar. Hos oss får du möjlighet att dyka djupt ner i spännande projekt och ständigt utveckla din kompetens.
Vi ser gärna att du:
Har ett stort intresse för teknik och fastighetsautomation.
Är nyfiken, initiativrik och gillar att lära dig nya saker.
Har en vilja att utvecklas och ta dig an nya utmaningar.
Har erfarenhet inom el, ventilation eller liknande områden.
Kanske jobbar du idag som elektriker eller tekniker inom ventilation och känner att det är dags för nästa steg i din karriär? Eller så har du en annan bakgrund som gör dig lämplig för den här rollen - det viktiga är din drivkraft och ditt intresse!
Arbetsuppgifter
Utföra driftkort, utföra elritningar för styr, projekteringar i projekt, utredningar, kalkyler.
Vad erbjuder vi?
Du kommer att få en mentor under din första tid och ni kommer att jobba tillsammans i projekten. Vi kommer att utbilda dig så du får en systemförståelse över tekniken i fastigheter. Vi kommer att lära dig allt från elritningar, utföra bilder, funktionstexter till driftkort till att vara med i projekteringsmöten. Vårt mål är att du inom ett par år skall ha egna projekt där du sköter projekteringar självständigt.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att i framtiden vara en nyckelperson i att designa och implementera smarta automationslösningar som bidrar till energieffektiva och funktionella fastigheter. Vi erbjuder goda möjligheter till vidareutbildning och personlig utveckling.Kvalifikationer
Vi är passionerade lagspelare med hjärtat i tekniken. Vi tror att en person som är utåtriktad, resultatdriven och som trivs i en dynamisk miljö kommer att trivas bra hos oss. Har du mod att anta nya utmaningar och samtidigt skapa långa och hållbara relationer till såväl medarbetare som kunder, då kommer du passa in.
Vi arbetar i huvudsak i AutoCAD med MagiCAD, men även Revit och ser därför att du gärna har erfarenhet av att jobba i båda programmen. Om du bara har erfarenhet av ena programmet eller inget av dem så ser vi att du har en drivkraft att vilja lära dig tillsammans med en mentor på AFRY.
Vidare ser vi att du kan uttrycka dig på svenska och engelska muntligt såväl som i skrift för att svara mot våra kunders behov lokalt.
Hos oss får du möjlighet att både dela med dig av din erfarenhet och komma med nya kreativa idéer samtidigt som du får möjlighet att utvecklas tillsammans med våra mer erfarna medarbetare.
Ytterligare information
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag!
Sista ansökningsdatum är 2025-10-01
Som konstruktör är det viktigt att kunna kommunicera och hitta lösningar tillsammans med våra kunder och medkonsulter. En förmåga att vilja förstå andra discipliner, kunden och kunna kommunicera våra krav för att hitta en lösning tillsammans värderas högt och är lika viktigt som den tekniska kompetensen.
Våra projekt är både roliga, utvecklande och varierande, våra kunder finns inom bl. a fastigheter, industri, skolor och sjukhus. Hos oss får du följa projekten från tidigt skede till leverans och uppföljning. I tjänsten ingår att arbeta med allt från tidiga skeden till kalkyler, projektering och ritningar som projekteras i AutoCAD eller Revit samt att ta fram teknisk dokumentation och handlingar.
Fastighetsautomation tillhör AFRY 's affärsområde Buildings som med över 1200 medarbetare är en av de största aktörerna i Sverige inom fastighetssektorn. Här får du möjlighet att vara med och påverka och skapa byggnader och boenden där människor ska vistas och trivas. För oss är säkerhet, hållbarhet och ett välmående samhälle viktiga faktorer och där vi på ett framgångsrikt vis är med och bidrar med kreativa och innovativa lösningar - både nu och för framtiden. Making Future, som vi säger.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
