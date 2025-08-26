Studievägledare vid Biologiska institutionen
2025-08-26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår studievägledning, studieadministration samt kommunikation med och information till lärare och studenter.
Ditt arbete kommer att vara varierande och en stor bredd av arbetsuppgifter. Förutom de dagliga kontakterna med studenter och personal på utbildningskansliet kommer du även att ha kontakt med lärare, forskare och administratörer inom institutionen och vid LU i övrigt.
Din primära arbetsuppgift är att vara studievägledare för studenter på såväl avancerad som grundnivå. Detta arbete inkluderar förutom direkta kontakter med studenterna även studieadministration, bland annat registreringar, hantering av ansökningar, intygsskrivande och behörighetskontroller. Du kommer också att arbeta med praktik för studenter, grundutbildningens webbsidor och rekrytering av studenter, både i form av informationsmöten, övriga arrangemang samt framtagande av informationsmaterial. En stor del av arbetet innebär också stöd för vår kursverksamhet i form av administration och ekonomihantering.Kvalifikationer
- Kunskaper om och erfarenhet av studievägledning inom universitet/högskola
- Erfarenhet av arbete med studieadministrativa system
- Kunskaper om och erfarenhet av behörighetskontroll för kurser och program, inklusive internationella ansökningar samt tillgodoräknande
- Kunskaper om och erfarenhet av antagningsförfarande
- Kunskaper om och erfarenhet av att hantera utresande studenter
- Kunskaper om och erfarenhet av webb-arbete
- Erfarenhet av rekryterings- och informationsaktiviteter riktade mot skolungdomar och allmänheten
- Mycket god förmåga och vana vid att använda svenska och engelska i tal och skrift. Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
- Förmåga att självständigt strukturera sitt arbete och hantera arbetstoppar samt ha förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
- Avklarad högskoleutbildning
Övriga meriter
- Kunskaper om och erfarenhet av studievägledning för svenska och internationella studenter inom naturvetenskap, på såväl grund- som avancerad nivå är meriterande
- Kännedom om och erfarenhet av Biologiska institutionens utbildningar på grund- och avancerad nivå är meriterande
- Erfarenhet av de studieadministrativa system som används vid Lunds universitet, såsom Ladok, Lupin, Proceedo, Primula, Canvas, TimeEdit, NYA, Lubas, LUP, Kuben, W3D3, Epic, SoleMove samt Drupal, är meriterande
- God kommunikativ förmåga är meriterande
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Förmåga att vara flexibel, serviceinriktad och ordningsam är egenskaper av stor betydelse. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med prel. startdatum 15 oktober 2025 eller enligt överenskommelse.
Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.
Anställningens omfattning: Heltid (100%)
Kontaktperson: Fredrik Johansson, studierektor +46 706656228, per_fredrik.johansson@biol.lu.se
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2075". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen Kontakt
Fredrik Johansson, studierektor per_fredrik.johansson@biol.lu.se +46706656228 Jobbnummer
9476575